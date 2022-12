M3GAN vs Annabelle: il regista, i produttori e la star del nuovo film svelano chi vincerebbe lo scontro

M3GAN, il nuovo film prodotto da Blumhouse, ha come protagonista una bambola assassina e ora i creatori del progetto hanno svelato quale pensano potrebbe essere il risultato di uno scontro con Annabelle.

Il lungometraggio è stato diretto da Gerard Johnstone e ha come protagonista Allison Williams nel ruolo di Gemma.

A rendere complicato capire chi potrebbe vincere in uno scontro tra Annabelle e M3GAN ci sono vari fattori come il fatto che la bambola posseduta possiede dei poteri sovrannaturali, mentre il nuovo personaggio è più avanzato tecnologicamente.

Il produttore James Wan ha dichiarato: "M3GAN è completamente una nuova specie che non abbiamo mai visto prima. Non sottovaluterei il fatto che M3GAN riserva delle sorprese, in particolare se saremo abbastanza fortunati da avere altre storie in futuro. Perché M3GAN non potrebbe avere dei razzi nelle dita? Quello sarebbe fantastico. Farebbe esplodere ogni altra bambola presente sul pianeta".

L'attrice Allison Williams ha aggiunto: "Non scommetterei mai contro M3GAN. Mai, davvero mai. Devo dire che punterei sulla mia ragazza. Ha l'intero worlwide web nel suo essere. Potrebbe vincere qualsiasi cosa".

Il regista Gerard Johnstone ha invece sottolineato: "Chi vincerebbe in uno scontro tra M3GAN e Annabelle? Immagino che forse vincerebbe Annabelle perché è un demone. Forse dovremmo realizzare un film e scoprirlo".

Il produttore Jason Blum ha infine spiegato: "Ho pensato che avreste detto 'Chi vincerebbe tra M3GAN e Chucky. Quella è dura, perché Annabelle ha poteri magici, è uno scontro difficile. Non saprei come potrebbe finire. Ma se fosse Chucky, M3GAN vincerebbe".

Il film, infatti, racconta la storia di una bambola robotica e super avanzata il cui compito è quello di stare vicino alla sua "padroncina". Il suo fare protettivo, però, prenderà una piega dalle tinte estrema.

Scritto da Akela Cooper e diretto da Gerard Johnstone, M3GAN arriverà il 4 gennaio nei cinema. Nel cast troviamo: Allison Williams, Violet McGraw, Ronny Chieng, Jenna Davies, Amie Donald, Brian Jordan Alvarez e Arlo Green.