M3GAN, il regista: "Abbiamo rigirato scene per il PG-13 e ora è più terrificante"

Nel corso di una recente intervista concessa a Total Film, il regista di M3GAN Gerard Johnstone ha discusso dei cambiamenti apportati al film una volta venuto a sapere che occorreva una classificazione PG-13 dall'organo di censura.

A quanto pare alcune scene sono state rigirate nel corso delle riprese aggiuntive, ma queste - nonostante un quantitativo di violenza inferiore - hanno resto M3GAN un film molto più inquietante.

"L'averlo reso PG-13 è qualcosa che è avvenuto dopo, anche se dall'inizio era molto vicino a quel rating. Sembrava addirittura quasi un errore non farlo, ricordo di aver pensato proprio 'Potrebbe essere PG-13 così come alcuni dei miei film preferiti tipo Drag me to hell'. E così abbiamo preso questa decisione e rigirato un paio di cose. E quello che mi ha colpito è che dopo questi aggiustamenti le scene sono diventate ancora più inquietanti. È vero che a volte è meglio tagliare ed è divertente anche dover fare più affidamento sull'elemento sonoro e su quello della suggestione. Ricordo che, in una scena, mi sono rivolto al mio ingegnere del suono dopo averla rigirata per dirgli 'Porca miseria, ora è anche più terrificante'. Stavamo puntando al PG-13 e per ottenerlo abbiamo ottenuto un film anche più spaventoso di quanto non lo fosse prima".