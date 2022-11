M3GAN: l'ideatrice del film ha rivelato l'ispirazione per la sua inquietante protagonista

Akela Cooper, la creatrice del nuovo film horror M3GAN, ha finalmente rivelato qual è stata la sua ispirazione nel creare la bambola inquietante al centro del film. Le primissime immagini al centro di questo nuovo progetto sono diventate subito virali su TikTok.

Parlando con Empire Magazine, la scrittrice di M3GAN ha confessato qual è stato il modello da cui ha tratto l'aspetto della sua inquietante protagonista: "Una delle mie più grandi paure è sempre stata connessa ai manichini da ventriloquo. [ride] Ho visto il film Magic con Anthony Hopkins in tenera età e questo ha cementato il terrore nel mio cervello. Ero anche una grande fan de La Bambola assassina. È sempre stato il mio sogno creare un mostro iconico".

M3GAN sarà una "fusione fra Annabelle e Terminator", secondo il produttore James Wan

Anche se potrebbe tranquillamente somigliare a molti altri mostri che l'hanno preceduta, M3GAN ha buone possibilità di dar vita a un canone del tutto nuovo. In base quello che sappiamo sulla trama, infatti, non si tratta di una semplice bambola ma di un vero e proprio androide umanoide in grado di crescere ed imparare sul posto nozioni in modo estemporaneo. Inoltre pare che sia dotata anche di capacità fisiche fuori dal comune. Il film è atteso nelle sale di tutto il mondo nel corso del 2023.