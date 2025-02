M. Il figlio del secolo 2 si farà? Cosa sappiamo sulla possibile nuova stagione con Luca Marinelli

La serie M. Il figlio del secolo, dedicata alla figura di Benito Mussolini e diretta da Joe Wright, ha concluso la sua prima stagione venerdì 31 gennaio, con la messa in onda in esclusiva su Sky e NOW degli ultimi due episodi (7 e 8).

La stagione, che ha raccontato i primi anni della dittatura fascista, ha suscitato un ampio dibattito e ha tenuto alta l'attenzione mediatica. Dopo aver visto Luca Marinelli nel ruolo del Duce, i fan sono già curiosi di sapere se ci sarà una seconda stagione.

Ci sarà una seconda stagione di M. Il figlio del secolo?

Il figlio del secolo è l'adattamento del primo libro della tetralogia di Antonio Scurati, che narra la storia di Mussolini, dalla sua ascesa al potere fino alla fine della sua dittatura. Seguendo l'ordine dei romanzi, la seconda stagione dovrebbe coprire il secondo volume, M. L'uomo della provvidenza, pubblicato nel 2020 da Bompiani.

M - Il figlio del secolo

Anche se la conferma ufficiale di una nuova stagione non è ancora arrivata, l'Executive Vice President di Sky Studios per l'Italia ha lasciato intendere la possibilità di un seguito. In una recente dichiarazione ha spiegato: "Ne stiamo parlando e stiamo valutando diverse opzioni. È troppo presto per entrare nei dettagli, ma posso dire che da parte di Sky c'è tutta la volontà di continuare questa straordinaria avventura. Personalmente, da tedesco nato in Germania e cresciuto in Italia, dopo il film La zona di interesse, che mi ha fatto riflettere sul tema della rimozione, sarebbe davvero folle non proseguire con la seconda parte".

Il figlio del secolo, scritto da Stefano Bises e Davide Serino, ha raccontato la nascita dei Fasci Italiani nel 1919 e il famoso discorso di Mussolini in Parlamento nel 1925, dopo l'omicidio del deputato socialista Giacomo Matteotti. La serie ha anche offerto uno spaccato della vita privata di Mussolini, esplorando le sue relazioni con figure come la moglie Rachele, l'amante Margherita Sarfatti e altri protagonisti dell'epoca.

M - Il figlio del secolo

Accanto a Luca Marinelli, nel cast troviamo Francesco Russo (Cesare Rossi), Barbara Chichiarelli (Margherita Sarfatti), Benedetta Cimatti (Rachele Mussolini), Federico Majorana (Amerigo Dumini), Lorenzo Zurzolo (Italo Balbo) e molti altri. Il cast include anche Federico Mainardi (Albino Volpi), Maurizio Lombardi (Emilio De Bono), Gianmarco Vettori (Dino Grandi), Gaetano Bruno (Giacomo Matteotti), Paolo Pierobon (Gabriele D'Annunzio), Gianluca Gobbi (Cesare Maria de Vecchi) e Gabriele Falsetta (Roberto Farinacci).

La serie, composta da otto episodi, è diretta da Joe Wright e prodotta da Sky Studios e Lorenzo Mieli per The Apartment Pictures, in collaborazione con Pathé, Small Forward e CINECITTÀ S.p.A. La colonna sonora è firmata dai Chemical Brothers.