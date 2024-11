M - Il Figlio del Secolo: Luca Marinelli è un magnetico Mussolini nel trailer della serie Sky in arrivo

Sky e Fremantle hanno diffuso il trailer ufficiale di M - Il Figlio del Secolo, l'attesissima serie che racconta l'ascesa al potere di Benito Mussolini già presentata in anteprima mondiale all'ultima Mostra del Cinema di Venezia.

La serie in otto episodi, in arrivo il 10 gennaio 2025 su Sky e in esclusiva su NOW, è diretta dall'inglese Joe Wright, autore di Espiazione, Orgolio e pregiudizio e del biopic su Winston Churchill con Gary Oldman protagonista, L'ora più buia. Le musiche sono composte da Tom Rowlands, pioniere della musica elettronica britannica col duo The Chemical Brothers.

"Puoi giocare con l'estetica e la forma del pezzo. La colonna sonora virerà verso la techno", aveva già anticipato Joe Wright a Variety l'anno scorso sul set degli Studi di Cinecittà a Roma, dove la serie è stata girata nella sua interezza. "E l'estetica è una sorta di mashup tra la cultura rave degli anni '90 e L'uomo con la macchina da presa di Dziga Vertov, un grande film ucraino. È L'uomo con la cinepresa mixato con ogni film di gangster che abbiate mai visto".

Cosa racconta M - Il Figlio del Secolo

Luca Marinelli interpreta Mussolini nel periodo compreso tra il 1919, quando fondò il partito fascista in Italia, e il 1925 quando, dopo aver conquistato il potere con la Marcia su Roma del 1922, tenne un celebre discorso alla Camera dei Deputati dichiarandosi di fatto dittatore dopo l'assassinio del deputato socialista Giacomo Matteotti.

M. Il figlio del secolo, Joe Wright: "Ho creato la serie per contrastare la falsa narrazione sul fascismo"

La serie fornirà, inoltre, agli spettatori uno spaccato di Mussolini e delle sue relazioni personali, tra cui quella con la moglie Rachele, con l'amante Margherita Sarfatti e con altre figure iconiche dell'epoca. Su queste pagine trovate già la nostra recensione di M - Il Figlio del Secolo.

La serie è basata sull'omonimo romanzo di Antonio Scurati, vincitore del Premio Strega e bestseller internazionale, che ripercorre la nascita del fascismo in Italia e l'ascesa di Mussolini con un approccio innovativo. La sceneggiatura è scritta da Stefano Bises in collaborazione con Davide Serino.