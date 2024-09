M. Il figlio del secolo, Joe Wright: "Ho creato la serie per contrastare la falsa narrazione sul fascismo"

Creare la serie M. Il figlio del secolo, in uscita su Sky e in streaming su NOW nel 2025, per Joe Wright è stato un modo per esplorare un momento della storia in cui grandi porzioni dell'umanità si lasciarono controllare da un'ideologia crudele e sostenuta da uomini carismatici che fecero presa sul popolo.

In una recente intervista con Vulture, il regista ha spiegato perché si è sentito in dovere, con questa serie, di raccontare quel periodo storico e come spera di contrastare la paura di Hollywood di prendere una posizione politica decisa.

In contrasto

"Penso che Hollywood sia diventata incredibilmente apolitica. Credo sia importante prendere il controllo della narrazione, e noi narratori abbiamo la responsabilità di farlo. Non sto suggerendo che un'opera televisiva possa necessariamente cambiare il mondo ma possiamo fare la nostra parte. Perché in Italia e nel mondo è stata diffusa una falsa narrazione per 75 anni" ha spiegato Wright.

Primo piano di Luca Marinelli in M. Il figlio del secolo

Il regista della serie tratta dal romanzo di Antonio Scurati ha parlato anche del Belpaese:"Incontri persone in strada in Italia, tassisti o chiunque altro, e ti dicono che Mussolini andava bene, ha fatto molte cose buone per il Paese ma poi è caduto in disgrazia con quella mela marcia di Hitler, ed è stato un grande peccato perché fino a quel momento era stato fantastico. È una falsa narrazione! Non è vero e dobbiamo contrastare queste false narrazioni".

La speranza è che la serie con Luca Marinelli possa smuovere qualcosa:"Abbiamo bisogno di sfumature" prosegue Wright "e penso che le sfumature siano qualcosa che si è perso in molti discorsi. O è buono o è cattivo, male o bene, giusto o sbagliato. Penso che questo sia controproducente. Inoltre, credo che si sottovaluti l'intelligenza del pubblico. Perché le persone capiscono, non sono stupide. Ok, forse una piccola frazione di persone è stupida ma in generale, capiscono".

Lui stesso ha confessato che il bisogno di lavorare alla serie M. Il figlio del secolo proveniva da una certa dose di personale ignoranza:"Quando il produttore Lorenzo Mieli mi ha chiesto se fossi interessato a lavorare con lui su questo progetto, ho colto l'occasione al volo per educarmi davvero sulle fondamenta di ciò che vedevo accadere, di ciò che stiamo vedendo accadere nel mondo oggi".

