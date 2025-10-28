Lynne Ramsay torna sul set: Polaris con Joaquin Phoenix e Rooney Mara si farà, Jonny Greenwood alle musiche

Dopo anni di lavoro un po' discontinuo sul grande schermo, la regista Lynne Ramsay sembra aver trovato una certa continuità con i nuovi progetti in cantiere.

Nel corso della promozione del suo nuovo film Die My Love, la regista scozzese ha dichiarato al quotidiano The Saturday Paper che la lunga gestazione di Polaris è ancora pienamente viva.

Il prossimo film con Joaquin Phoenix e Rooney Mara

Lynne Ramsay ha raccontato di aver iniziato a lavorare attivamente al progetto, con Jonny Greenwood alla colonna sonora, pur accennando anche ad altri lavori in dirittura: "Ho una sceneggiatura pronta, un'altra a una sola bozza dalla versione definitiva, e entrambe sono state approvate" ha detto Ramsay sui propri obiettivi "Ho anche Polaris, un progetto a cui tengo molto, con Joaquin Phoenix e Rooney Mara, ambientato in Alaska nel 1910".

Robert Pattinson in una scena di Die My Love

La regista è particolarmente affezionata al progetto: "Amo davvero quella sceneggiatura, [il musicista] Jonny Greenwood l'ha letta e ha detto che riusciva a sentire il freddo, quindi la vita sarà facile".

La lunga gestazione di Polaris

L'idea di realizzare Polaris risale ormai a sei anni fa, quando Lynne Ramsay ne parlò con Joaquin Phoenix, con il quale aveva lavorato a A Beautiful Day. - You Were Never Really Here.

Inizialmente, quel progetto aveva Julianne Moore e Sandra Oh come protagoniste, ma le divergenze con la produzione sui luoghi delle riprese fece slittare il tutto e accantonare quel progetto, pronto a rinascere sotto un'altra veste.

L'ultimo film di Lynne Ramsay, Die My Love, con protagonisti Jennifer Lawrence e Robert Pattinson, è l'adattamento del romanzo di Ariane Dreyfus, e segna il ritorno di Lynne Ramsay dietro la macchina da presa, in una carriera piuttosto scarna di lungometraggi ma tutti estremamente interessanti per critica e pubblico a partire dal suo film più famoso, ...e ora parliamo di Kevin.