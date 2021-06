Joaquin Phoenix e Rooney Mara torneranno a recitare nel nuovo film di Lynne Ramsay

Joaquin Phoenix e Rooney Mara non sono nuovi alle collaborazioni sul grande schermo. Come annunciato in occasione dell'ultima edizione del Valencia International Film Festival, Lynne Ramsay ha dichiarato che i due neo-genitori torneranno a collaborare nel suo prossimo film, Polaris.

Golden globe 20202: l'espressione di Joaquin Phoenix e Rooney Mara di fronte alla vittoria per Joker

La regista di E ora parliamo di Kevin ha già lavorato con Joaquin Phoenix in A Beautiful Day e ha definito l'interprete come "il migliore attore al mondo". Secondo Lynne Ramsay, inoltre: "Joaquin Phoenix ha sempre un motivo per qualsiasi cosa faccia. Sul set, ha una ragione per ogni sua mossa. A volte sembra un po' pazzo ma è davvero grandioso. Lavorare su un'idea originale è sempre complesso ma avere Joaquin al fianco non può che essere esaltante!".

Prima di iniziare a lavorare su Polaris, Joaquin Phoenix e Rooney Mara hanno collaborato in Her, Maria Maddalena e Don't Worry. Il futuro riserverà a Phoenix tantissime soddisfazioni, non ci sono dubbi! L'attore, infatti, è stato coinvolto anche in Disappointment Blvd. di Ari Aster e in Kitbag, il nuovo film di Ridley Scott. Rooney Mara, invece, sta girando Women Talking di Sarah Polley.

Maria Maddalena: Joaquin Phoenix e Rooney Mara in una scena del film

In occasione di una recente intervista rilasciata al Sunday Times, Joaquin Phoenix ha analizzato il suo discorso alla Cerimonia degli Oscar che gli ha fruttato il suo primo Premio Oscar al Migliore Attore Protagonista e ha detto di essere salito sul palco al massimo della tensione a causa della sua ritrosia.