Luther: Verso l'inferno, su Netflix in streaming da oggi

Luther: Verso l'Inferno, il film tratto dall'amatissima serie con Idris Elba, sbarca su Netflix in streaming a partire da oggi 10 marzo 2023 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Come svela la nostra recensione di Luther: Verso l'inferno, epica continuazione della premiata saga televisiva reimmaginata per il cinema, un cruento serial killer terrorizza Londra mentre il brillante detective caduto in disgrazia John Luther (Idris Elba) si trova dietro le sbarre. Tormentato per non essere riuscito a catturare l'efferato cyberpsicopatico che ora lo perseguita, Luther decide di evadere di prigione per portare a termine il lavoro con ogni mezzo necessario.

Luther - Verso l'Inferno, Idris Elba durante una rivolta carceraria

Luther - Verso l'Inferno è la risposta di Netflix ai fan della serie, che avevano chiesto a gran voce di rivedere il detective dopo la conclusione della serie con la quinta stagione nel 2019. Il finale della quinta stagione ha visto Luther arrestato dalle autorità per il suo metodo poco ortodosso e fuori dagli schemi di lotta al crimine e, fortunatamente, il film fungerà da sequel a quel finale, riprendendo proprio da dove si era conclusa la serie.

Questa volta, il principale avversario di Luther sarà David Robey, un serial killer miliardario interpretato da Andy Serkis. Ad affiancare Elba e Serkis ci sono Cynthia Erivo e Dermot Crowley che torna a riprendere il suo ruolo dalla serie. Il film è scritto da Neil Cross e diretto da Jamie Payne. Tra i produttori figurano Elba, Cross Peter Chernin, Jenno Topping e David Ready. Tra i produttori esecutivi figurano Dan Finlay, Brendan Ferguson, Miki Emmerich, Kris Thykier, Priscilla Parish, Cynthia Erivo, Andy Serkis e Dermot Crowley.