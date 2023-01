Luther: The Fallen Sun, in un nuovo video la data d'uscita su Netflix e nei cinema del film con Idris Elba

Finalmente conosciamo la data d'uscita di Luther: The Fallen Sun, il film sul detective protagonista del dramma poliziesco in cinque stagioni per la BBC. In un nuovo video pubblicato sul profilo Twitter di Idris Elba, vediamo l'attore nei panni del personaggio, accompagnato da nuove informazioni sull'arrivo Netflix e nei cinema.

Luther: The Fallen Sun arriverà in alcuni cinema selezionati a partire dal 24 febbraio 2023, mentre la sua uscita sul catalogo Netflix è stata fissata al 10 marzo. "Qualcosa sta arrivando. Mi vedi adesso?", sono le uniche due frasi ad accompagnare Luther stesso mentre osserva qualcosa o qualcuno oltre lo schermo all'ombra di uno sguardo sospettoso.

Luther "uscirà dalle strade di Londra", Idris Elba nelle prime foto del film

Diretto da Jamie Payne su una sceneggiatura di Neil Cross, questo film si pone come continuazione e rivisitazione della serie BBC.

Di seguito potete trovare la sinossi di Luther: The Fallen Sun:

Un terrificante serial killer sta terrorizzando Londra mentre il brillante detective John Luther, caduto in disgrazia, siede dietro le sbarre. Ossessionato dal suo fallimento nel catturare il cyber psicopatico che ora lo schernisce, Luther decide di evadere per finire il lavoro con ogni mezzo necessario.