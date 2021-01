Luther: Luke Westlake morto suicida durante il lockdown, svela il medico legale

Luke Westlake, apparso nella serie della BBC Luther, è morto a Giugno durante il lockdown e oggi il medico legale ha potuto confermare che si è suicidato. L'attore si era ritrovato senza lavoro e non è riuscito a superare la depressione.

Il giovane Luke Westlake è apparso nel primo episodio della quinta stagione di Luther, la serie drammatica della BBC con protagonista Idris Elba. Secondo quanto ha dichiarato recentemente il medico legale Michael Walsh, Luke non è morto a causa di un incidente, ma si è tolto la vita.

A soli 26 anni, l'attore aveva una storia di abuso di alcol e droghe, nonché problemi di salute mentale. Il medico legale ha riportato l'inchiesta ai genitori dell'attore, documentando la storia di Luke prima della sua morte: nei mesi prima che compisse questo atto estremo, Luke aveva palesato un bisogno di cure per il suo problema di droga e alcol e stava cercando una terapia per gli abusi che aveva subito durante l'infanzia.

Luke Westlake aveva una lunga storia di ansia e depressione e faceva abuso sostanzialmente di alcol e cannabis, usati come meccanismo di "coping" (termine tecnico per intendere una sorta di "palliativo" per fronteggiare le difficoltà, usato soprattutto per regolare le emozioni e attenuare gli stati emotivi negativi, NdR).

Luke è stato tragicamente trovato morto il 18 Giugno 2020.

Dopo essersi diplomato nel 2017 alla ArtsEd di Chiswick, una delle migliori scuole di recitazione del Regno Unito, l'attore è apparso nei drammi di Luther e di Doctors.

I suoi primi successi nella recitazione includevano il ruolo ricorrente di Adam Miller in Dark Heart per ITV e ha anche interpretato Dean Wayne nella terza serie di No Offence.

Su Twitter, un portavoce della scuola di recitazione ha detto: "Oggi rendiamo omaggio a Luke Westlake, laureato in recitazione nel 2017. Era un individuo appassionato, un'anima creativa e un attore brillante, siamo immensamente rattristati nel sentire della sua scomparsa."

Da allora, i compagni di classe delle scuole di recitazione hanno istituito la "Borsa di studio Luke Westlake", che premia gli studenti con oltre 3.000 sterline di sostegno artistico e finanziario per il loro ultimo anno di formazione e per i primi anni nell'industria della recitazione.

Una pagina di JustGiving, invece, in sua memoria ha raccolto quasi 4.000 sterline per sostenere i servizi di salute mentale per coloro che si occupano di arti dello spettacolo.