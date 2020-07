Luther, Idris Elba riaccende le speranze: "Un film è vicino"

La star inglese Idris Elba torna ad anticipare la possibilità di vedere presto un film ispirato alla serie poliziesca BBC Luther. Secondo Sky News, Elba avrebbe anticipato che il progetto sarebbe ormai imminente.

"Non esiste un piano formale per Luther al momento. Ho chiarito che mi piacerebbe vedere il ritorno di Luther in forma di film. E posso dirvi che siamo vicini" ha dichiarato Idris Elba, impegnato a promuovere la terza stagione della serie tv semi-autobiografica In the Long Run.

Nato nel 2010, Luther, creato da Neil Cross, ha già visto il completamento di cinque stagioni sulla BBC. La serie vede Idris Elba protagonista nei panni di un detective londinese solitario e problematico. L'attore ha conquistato due Golden Globes e un premio per il miglior attore della Royal Television Society per la sua performance.

Dal 2018, Idris Elba auspica l'arrivo di un film su Luther: "La serie possiede tutti gli ingredienti per evocare classici degli anni '90 come Seven e Nella morsa del ragno, credo che sarebbe interessante usarli per creare il nostro film. Ci saranno più omicidi, più Volvo, più espressioni corrucciate di Luther. Vogliamo provare a fare qualcosa su una scala più grande, magari internazionale".

Prossimamente vedremo Idris Elba in The Suicide Squad e Concrete Cowboy.