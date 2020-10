L'urlo di Chen terrorizza anche l'occidente: Bruce Lee volle Chuck Norris nel film, ecco perché

Bruce Lee decise di ingaggiare Chuck Norris per le riprese de L'urlo di Chen terrorizza anche l'occidente perché l'attore e artista marziale americano, a detta di Lee, era uno dei pochi ad essere stato abbastanza audace da affrontarlo.

Bruce Lee combatte con Chuck Norris ne L'urlo di Chen terrorizza anche l'Occidente

Chuck chiese a Bruce se voleva combattere il campione visto che all'epoca era il campione di Karate degli Stati Uniti; Bruce rispose: "No, voglio uccidere il campione". Norris in seguito disse che non avrebbe mai potuto battere Lee in un combattimento leale.

Secondo quanto riferito da alcuni membri della troupe i due attori, presumibilmente, si sarebbero affrontati realmente durante le loro scene di combattimento. Uno stuntman dichiarò: "Uno che fa il mio mestiere sa riconoscere la realtà e la finzione e quei due ci stavano dando dentro veramente."

Prima dell'inizio delle riprese di L'urlo di Chen terrorizza anche l'occidente, Lee divenne il personal trainer di Norris e lo aiutò a mettere su peso per farlo sembrare più robusto e formidabile. Inoltre i due provarono per più di quarantacinque ore la scena del combattimento, le istruzioni coreografiche di Lee occupavano quasi un quarto della sceneggiatura.