Lupin Parte 3: il primo teaser dei nuovi episodi della serie con Omar Sy

Lupin Parte 3 arriverà prossimamente su Netflix e, nell'attesa, l'evento TUDUM ha regalato il primo teaser ufficiale del ritorno del personaggio interpretato da Omar Sy.

Nel video si possono scoprire i nuovi problemi di Assane, riportando così gli spettatori a Parigi per assistere a un'altra impresa del protagonista.

La serie Lupin, il progetto originale francese con protagonista Omar Sy, è stata a lungo al primo posto nella Top 10 di Netflix in più di dieci Paesi con il primo gruppo di episodi.

La sinossi della Parte 3 anticipa: Dopo essersi dato alla macchia, Assane deve imparare a vivere lontano dalla famiglia, ma non potendo sopportare la sofferenze causate alla moglie e al figlio, decide di tornare a Parigi per fare loro una folle proposta: lasciare la Francia e iniziare una nuova vita altrove. I fantasmi del passato però non scompaiono mai del tutto e un ritorno inatteso sconvolgerà i suoi piani.

Nel cast, oltre ad Omar Sy, ci sono Hervé Pierre, Nicole Garcia, Clotilde Hesme, Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Shirine Boutella e Soufiane Guerrab.

La serie è stata creata da George Kay in collaborazione con François Uzan e diretta da Ludovic Bernard (episodi 6 e 7) e Hugo Gélin (episodi 8, 9 e 10).

Lo show è prodotto da Gaumont Télévision (Isabelle Degeorges, Nathan Franck).