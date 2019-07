Lupin III The First: ecco il trailer del primo film in animazione 3D CGI su Lupin!

Primo sguardo al trailer di Lupin III The First, primo film in animazione 3D CGI su Lupin prodotto da Toho.

Il trailer di Lupin III The First, primo film in animazione 3D CGI su Lupin, è stato svelato e non è niente male. In molti temevano quest'operazione che sottrae Lupin alla magia del 2D trasformandone look e natura, ma a quanto pare l'esperimento sembrerebbe riuscito.

Ad attirate l'attenzione, nel trailer, sono la luce naturale e la palette dei colori, simili a molti altri film in animazione 3D, ma i personaggio sembrano abbastanza fedeli all'originale, considerate le circostanze. La prova del 9, naturalmente, arriverà con l'uscita del film. Per il momento sappiamo che Lupin III The First uscità in Giappone a dicembre.

Lupin III compie 50 anni, lunga vita all'incorreggibile ladro gentiluomo!

La regia del progetto è stata affidata a Takashi Yamazaki, già responsabile dei film in full 3D Doraemon e Dragon Quest - Your Story. A produrre Lupin III The First, nuova avventura animata ispirata all'opera originale del compianto maestro Monkey Punch, è la storica Toho.