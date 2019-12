Sophia Lillis in Gretel e Hansel

Alle Giornate di Cinema 2019 abbiamo incontrato Umberto Bettini, Country Manager di Koch Media, con cui abbiamo parlato del listino 2020.

Tra i cavalli di battaglia della prossima stagione i film d'animazione Lupin III - The First e Lupin III - Il castello di Cagliostro 4k, Gretel e Hansel con Sophia Lillis (Beverly in IT) e Six Minutes To Midnight con il premio Oscar Judi Dench.

La video intervista a Umberto Bettini