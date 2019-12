Lupin III - The First: il trailer italiano ufficiale del nuovo film sul ladro gentiluomo

Mentre in Giappone è già arrivato al cinema, nel nostro Paese Lupin III - The First si presenta con il trailer italiano ufficiale della prossima avventura del ladro gentiluomo.

Il trailer italiano ufficiale di Lupin III - The First è stato finalmente pubblicato da Anime Factory, che distribuirà la nuova avventura del ladro gentiluomo a partire dal 27 febbraio 2020, a un paio di mesi di distanza, quindi dalla première giapponese dello scorso 6 dicembre.

Ritorno, quello del celebre Arsenio Lupin, che ha creato non pochi guai nel Paese del Sol Levante, dove pare che i casi di furto abbiano subito una rapida impennata proprio in concomitanza delle prime proiezioni del nuovo Lupin III - The First.

Per la prima volta al cinema in Computer Grafica, il ladro gentiluomo che ha rubato il cuore di milioni e milioni di fan in tutto il mondo, diventando un vero cult dell'animazione. Ritorna l'incorreggibile personaggio creato dalla matita di Monkey Punch in una nuova, scoppiettante e adrenalinica avventura in giro per il mondo, da Parigi al Brasile, inseguito, come sempre, dall'ostinato Ispettore Zenigata. Insieme a lui i fedeli compagni di sempre Goemon, Jigen e la bella e scaltra Fujiko. Per tutti loro, un vero e proprio ritorno in grande stile, dal momento che nella versione italiana del film, come si può facilmente intuire nel trailer ita, i personaggi saranno doppiati dalle voci storiche della serie animata che ha accompagnato varie generazioni.

Diretto da Takashi Yamazaki, Lupin III ritorna in una colossale rapina in giro per il mondo per rubare il misterioso Diario di Bresson: l'unico oggetto che suo nonno non è stato in grado di trafugare. Il Diario racchiuderebbe oscuri segreti di grandissimo interesse anche per una malvagia organizzazione contro cui Lupin, Jigen, Goemon, Fujiko e perfino Zenigata, dovranno scontrarsi per impossessarsi delle enigmatiche memorie di Bresson. Da Parigi al Brasile, Lupin e la sua banda, insieme alla loro nuova complice Laetitia, una giovane aspirante archeologa, vivranno un'epica avventura mai vista prima!