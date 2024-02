Lupin III: Il Castello di Cagliostro di Hayao Miyazaki al cinema solo il 4, 5, 6 marzo

Il capolavoro di Hayao Miyazaki, Lupin III: Il Castello di Cagliostro, arriva al cinema come evento in versione rimasterizzata e restaurata in 4K solo il 4, 5 e 6 marzo.

Dopo il successo al box office globale della sua ultima fatica, Il ragazzo e l'airone, il cinema celebra il Premio Oscar Hayao Miyazaki con il ritorno sul grande schermo di un altro capolavoro assoluto: Lupin III: Il Castello di Cagliostro, l'anime che nel 1979 segnò il suo debutto alla regia di un lungometraggio e che divenne il primo film d'animazione presentato al Festival di Cannes.

Il 4, 5, 6 marzo il film arriverà infatti nelle sale italiane (elenco a breve su nexodigital.it) in versione rimasterizzata e restaurata in 4K, presentata con le voci italiane storiche, per permettere ai fan di rivivere la più bella avventura di Lupin diretta da Miyazaki, in uno dei titoli più famosi di tutta la storia degli anime.

Lupin III: Il castello di Cagliostro vede protagonisti Lupin III e il suo fedele compagno Jigen. Insieme, sono riusciti a individuare la fonte delle banconote false che ha messo in ginocchio l'economia mondiale: Cagliostro, lo stato più piccolo del mondo governato dal conte omonimo. All'interno delle mura di pietra del castello, il conte tiene prigioniera la bella Clarisse, la quale possiede la chiave per accedere a un tesoro di inestimabile valore. Lupin desidera liberare la ragazza, punire i malvagi e, ovviamente, assicurarsi il tesoro. In questa straordinaria avventura, non mancano altri personaggi chiave della saga come la seducente Fujiko e il tenace Ispettore Zenigata.