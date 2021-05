Lupin 2: le prime foto dal set della seconda stagione condivise da Netflix

Lupin 2 sta per arrivare e Netflix ha appena condiviso sul suo profilo Twitter le prime foto ufficiali relative al set della seconda stagione della serie tv.

Netflix ha appena annunciato che Lupin 2, la cui uscita è prevista per questa estate, sta per arrivare e ha condiviso sul suo profilo Twitter le prime foto ufficiali scattate sul set della seconda stagione che mostrano Omar Sy nei panni di Assane Diop.

Assieme alle quattro foto il profilo di Netflix ha pubblicato anche una didascalia in cui viene presentato questo primo assaggio, a lungo atteso dai fan: "Lupin Parte 2 sta arrivando... arriverà presto. Nel frattempo, ecco il vostro primo sguardo alla seconda parte della serie."

Lupin 2 sarà composto di altri cinque episodi, diretti questa volta da Ludovic Bernard (The Climb) e Hugo Gélin (Love at second sight). Nel cast, oltre ad Omar Sy, ci saranno Hervé Pierre, Nicole Garcia, Clotilde Hesme, Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Shirine Boutella e Soufiane Guerrab.

La prima parte della serie tv è stata seguiva da più di settanta milioni di persone, superando La casa di carta, nella categoria delle serie in lingua straniera. La seconda stagione arriverà su Netflix nell'estate 2021 ed è opportuno precisare che Lupin 2 non sarà una nuova stagione, bensì una seconda parte della prima.