L'uomo nel buio - Man in the dark, il trailer italiano e la data di uscita del sequel con Stephen Lang

Il trailer italiano di L'uomo nel buio - Man in the dark svela la data di uscita del sequel dell'horror interpretato da Stephen Lang.

L'uomo nel buio - Man in the dark ha finalmente una data di uscita svelata nel trailer italiano dell'horror con Stephen Lang, sequel dell'hit Man in the Dark. Il film uscirà il 12 agosto distribuito da Sony.

Il sequel di Man in the Dark è ambientato negli anni successivi all'iniziale sanguinolenta irruzione in casa, dove ora Norman Nordstrom (Stephen Lang) vive in pace e tranquillità finché i suoi vecchi peccati non lo raggiungeranno.

L'uomo nel buio - Man in the dark è firmato ancora una volta dal tandem composto da Fede Alvarez e Rodo Sayagues, anche se stavolta è Sayagues a mettersi dietro la macchina da presa.

Questa la sinossi di L'uomo nel buio - Man in the dark: Norman Nordstrom (Stephen Lang) vive con l'undicenne Phoenix (Madelyn Grace), parte di una famiglia distrutta che ha ricreato otto anni dopo gli eventi del primo film. La nuova famiglia viene attaccata da intrusi più forti e molto più capaci che mettono gli occhi sulla bambina. Nel trailer, gli intrusi attirano Norman fuori di casa attraverso la misteriosa scomparsa del suo fidato cane e fanno irruzione per rapire la bambina. Grace entra in azione consapevole del pericolo in cui si trova, ma non è chiaro se sia consapevole del pericolo rappresentato dalla sua figura paterna.

Parlando del sequel con Comingsoon.net, Fede Alvarez ha dichiarato: "Il primo film è arrivato quando pensavamo di non avere alcuna possibilità di farlo, era un'idea originale e al debutto ha incassato più di La casa. Ne siamo orggliosi e felici, così abbiamo pensato: dobbiamo farle un altro."