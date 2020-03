L'uomo invisibile, Jason Blum: "Il trailer contiene troppi spoiler? Colpa di Netflix!"

Il trailer del film L'uomo invisibile, secondo molti potenziali spettatori, contiene troppi spoiler e ora il produttore Jason Blum ha risposto alle accuse sostenendo che la colpa sia di Netflix.

Il filmmaker è infatti intervenuto dopo che un fan l'ha taggato su Twitter per metterlo a conoscenza di una conversazione in cui si discuteva online del fatto che i video promozionali dei titoli della Blumhouse contengano troppe anticipazioni sulla trama. Jason Blum ha quindi risposto per affrontare direttamente le critiche al trailer del film L'uomo invisibile dichiarando: "Vorrei non dovessimo farlo, ma non c'è quasi nessun altro modo per strappare le persone dagli schermi di Netflix e da tutte le scelte grandiose che hanno a casa. Quindi avete le mie più sincere scuse e forse in futuro la vostra idea di guardare i nostri trailer dopo aver visto i nostri film è buona!".

Il produttore ha inoltre aggiunto: "C'è una scena importante che non è stata inclusa nel trailer ed è grazie al regista Leigh Whannel. Volevo inserirla e anche lo studio, ma l'abbiamo lasciata fuori grazie a lui".

I wish we didn’t have to do that but there is almost not other way to tear people away from Netflix and all the great choices they have at home. So you have my sincerest apologies and maybe in future your idea to watch our trailers after you’ve seen our movies is a good one! — Jason Blum (@jason_blum) March 1, 2020

There is one key big scene NOT included in trailer and that is thanks to @LWhannell I wanted it in and so did the studio but we kept it out for @LWhannell So all you trailer haters can thank @LWhannell for the trailer not giving away even more!!!! Xx — Jason Blum (@jason_blum) March 1, 2020

Il film diretto da Leigh Whannell (Insidious) ha come protagonisti Elisabeth Moss, Storm Reid e Aldis Hodge, mentre Oliver Jackson-Cohen sarà l'Uomo Invisible a cui accenna il titolo.

Al centro della trama di The Invisible Man c'è Cecilia (Moss) che riceve la notizia del suicidio del suo ex fidanzato, un uomo violento. La donna inizia a ricostruirsi una vita, ma inizia a mettere in dubbio la sua percezione della realtà quando comincia a sospettare che il suo ex amante non sia in realtà morto.

Il film non farà parte del Dark Universe, progetto che sembra essere stato abbandonato dai produttori, almeno per il momento. La versione originale della storia è arrivata nel 1933 nelle sale cinematografiche ed era basata sul romanzo scritto da H.G. Wells nel 1897.