L'uomo dei sogni: Peacock ordina la serie ispirata al film

La storia del campo da baseball in grado di attirare i fantasmi delle leggende sportive raccontata in L'uomo dei sogni tornerà sugli schermi, questa volta televisivi: Peacock ha infatti ordinato la produzione di una serie.

A occuparsi dell'adattamento televisivo sarà Michael Schur, il creatore di The Good Place, la comedy con star Kristen Bell e Ted Danson che ha avuto un'ottima accoglienza da parte del pubblico e della critica.

Il film L'uomo dei sogni raccontava la storia di un uomo che in un campo di grano della sua fattoria costruisce un campo da baseball, frequentato poi inaspettatamente dai fantasmi delle leggende dello sport.

Lisa Katz, presidente di NBCUniversal Television e Streaming, ha dichiarato: "Nel corso degli anni il film è rimasto uno dei preferiti dai fan, mantenendo la sua giusta posizione nello spirito del tempo. È stravagante e radicato, uno spazio in cui Mike Schur eccelle, e non vediamo l'ora di portare una nuova versione di questo classico su Peacock".

Peacock ha già ordinato un'altra serie ispirata a uno dei fulm targati Universal: Ted, la storia del simpatico orsetto ideato da Seth MacFarlane, approderà infatti sulla piattaforma di streaming.

Mike Schur ha già collaborato con Peacock in occasione di Rutherford Falls.