L'uomo dei sogni: ecco dove si trova il campo del film, che è aperto ai turisti

La fattoria e il campo presenti in molte sequenze de L'uomo dei sogni, un film del 1989 diretto da Phil Alden Robinson, si trovano nello Iowa, nella Contea di Dubuque, vicino a Dyersville. È possibile visitare entrambi i siti che adesso hanno anche un sito web ufficiale e una pagina Instagram con più di 15mila followers.

Dopo la fine delle riprese, la famiglia proprietaria della fattoria ha deciso di tenere attivo il campo aggiungendo anche una piccola capanna con souvenir economici in vendita. A partire dal 2018 i visitatori sono liberi di giocare a baseball nel campo tra aprile e novembre e di pernottare presso una delle splendide stanze della struttura.

La descrizione presente sul sito web del campo recita: "Questo è un luogo molto fertile, che si contraddistingue per i suoi valori tradizionali e per il suo semplice piacere. A Dyersville, Iowa, nella secolare fattoria di famiglia il baseball è ancora il passatempo preferito di persone di tutte le età. Quale posto migliore per fare un film sul baseball e sull'inseguimento del proprio sogno?"

L'uomo dei sogni, uscito nel 1989, è un film candidato all'Oscar che, nel corso degli anni, ha ispirato e motivato milioni di persone in tutto il mondo. La descrizione, presente sul sito, si conclude con le seguenti parole: "Benvenuti in questa casa, in questa fattoria, in questo campo da baseball, in questo piccolo angolo di paradiso sulla terra. Benvenuti in questo luogo dove la realtà si mescola alla fantasia e i sogni possono avverarsi."