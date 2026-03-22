L'ultima missione - Project Hail Mary debutta superando quota 140 milioni in tutto il mondo

L'ultima missione - Project Hail Mary, il film di Amazon MGM Studios con star Ryan Gosling, ha debuttato con un ottimo incasso pari a 140,9 milioni di dollari in tutto il mondo.

La cifra rappresenta il miglior risultato ottenuto da un titolo prodotto dagli studios in questo 2026.

Le cifre incassate ai box office

Il progetto diretto da Phil Lord e Chris Miller ha superato i dati ottenuti da Scream 7, targato Paramount/Skyglass, che si era fermato a 97 milioni di dollari.

L'Ultima Missione: Project Hail Mary, di cui potete leggere la nostra recensione, ha un costo di produzione di circa 190 milioni di dollari e i primi riscontri sono quindi particolarmente positivi.

A livello internazionale i guadagni del progetto tratto dal romanzo di Andy Weir dovrebbero essere pari a circa 60,4 milioni di dollari grazie alla presenza nella programmazione di circa 82 mercati, pari al 90% della copertura estera.

L'accoglienza da parte del pubblico

Il lungometraggio è stato accolto positivamente anche grazie alle prime recensioni e ai commenti online, particolarmente favorevoli. Secondo i dati di PostTrak, il film può contare sull'83% di gradimento da parte degli spettatori.

L'Ultima Missione: Project Hail Mary: Ryan Gosling in un primo piano in una scena

Le cifre incassate attualmente rendono L'ultima missione - Project Hail Mary il quarto progetto che non appartiene a un franchise e non è un sequel a debuttare superando quota 50 milioni di dollari dopo la pandemia.

Il lungometraggio ha debuttato al primo posto in classifica in oltre 60 mercati, tra cui anche l'Italia dove ha incassato oltre 1,5 milioni di dollari, senza poi dimenticare Regno Unito, Francia, Germania, Messico, Brasile, Australia e Giappone.

Le sale Imax hanno contribuito al risultato ottenuto ai box office con oltre 30,3 milioni di dollari in tutto il mondo, il miglior debutto di un titolo non legato a un franchise dopo F1.