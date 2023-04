Luke Kirby e Lou de Laâge in Étoile, serie Prime Video sulla danza dai creatori di Una mamma per amica

Dalle chiacchiere infinite di Una mamma per amica e La fantastica signora Maisel al mondo della danza, in arrivo Étoile, la nuova serie Prime Video firmata da Amy Sherman-Palladino e Daniel Palladino.

Prime Video ha annunciato di aver ordinato due stagioni di Étoile, una nuova serie in otto episodi dai creatori premiati agli Emmy Amy Sherman-Palladino e Daniel Palladino, autori di Una mamma per amica e La fantastica signora Maisel, qui in veste di sceneggiatori, registi e produttori esecutivi. Nel cast l'attore vincitore di un Emmy Luke Kirby, Camille Cottin, Simon Callow, Lou de Laâge, Gideon Glick, e David Alvarez. Étoile sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo.

Di cosa parla Étoile

Ambientata a New York City e Parigi, Étoile segue i ballerini e lo staff artistico di due compagnie famose in tutto il mondo che con una scommessa ambiziosa scambieranno i loro allievi più talentuosi per salvare le loro storiche istituzioni.

La quinta e ultima stagione dell'ultima acclamata serie creata da Sherman-Palladino e Palladino, La fantastica signora Maisel, ha debuttato con tre episodi su Prime Video venerdì 14 aprile. Nuovi episodi saranno disponibili ogni settimana fino al finale il 26 maggio.