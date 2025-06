Étoile: Amazon cancella la serie nonostante il rinnovo per una seconda stagione

La notizia della cancellazione di Étoile dopo una sola stagione, arriva circa sei settimane dopo la prima puntata della serie, creata da Amy Sherman-Palladino e Daniel Palladino, gli stessi autori di La fantastica signora Maisel, composta da otto episodi. Étoile è ambientata nel mondo del balletto e ruota attorno ai direttori di due compagnie storiche di New York e Parigi, che sono in difficoltà e per questo decidono di scambiarsi i loro primi ballerini.

Nel cast della serie, nei ruoli dei due direttori delle prestigiose scuole di balletto, ci sono Luke Kirby e Charlotte Gainsbourg, già protagonisti de La Fantastica Signora Maisel.

Perché Étoile è stata già cancellata

Étoile: una foto scattata sul set della serie

Prime Video aveva inizialmente ordinato due stagioni di Étoile nel 2023, mentre La meravigliosa Signora Maisel era alla sua ultima stagione. Tuttavia, tali accordi spesso prevedono delle clausole di contingenza, in base alle quali una piattaforma di streaming o un network può recedere dopo una parte dell'ordine pluriennale. Questo è stato il caso di Étoile.

Nelle tre settimane di programmazione di Étoile, per le quali sono disponibili i dati, la serie non è entrata nella top 10 delle classifiche di streaming di Nielsen. Ciò renderebbe difficile vendere una seconda stagione della costosa serie, girata in esterni a New York e Parigi.

Amazon MGM Studios, che produce la serie e con cui i Palladino hanno un accordo globale, sta anche attraversando un cambio di vertici nella gestione. Infatti, L'ex capo dello studio Jen Salke, che ha dato il via libera a Étoile, ha lasciato Amazon alla fine di marzo (anche se ha stipulato un accordo di produzione prima di andarsene).

Il capo della divisione TV Vernon Sanders e il capo della divisione cinema, Courtenay Valenti, continuano a dirigere le rispettive divisioni. I due, ad oggi, riportano le scelte fatte direttamente al capo di Prime Video che ha sempre l'ultima parole sui prodotti da realizzare per la piattaforma streaming, Mike Hopkins, capo di Prime Video e dello studio, piuttosto che a Salke.

Étoile: una foto dei protagonisti

Insieme a Kirby e Gainsbourg, Étoile vede protagonisti Gideon Glick, Lou de Laâge, David Alvarez, Ivan du Pontavice, Taïs Vinolo, David Haig, LaMay Zhang e Simon Callow. Sherman-Palladino e Palladino hanno prodotto la serie insieme a Dhana Rivera Gilbert. Scott Ellis è stato co-produttore esecutivo.

Un gran peccato, soprattutto per gli appassionati che hanno amato la serie sin dai primi episodi. Sicuramente non è la prima volta che vediamo una serie apprezzata venire cancellata perché non rende quanto si sperava all'inizio della sua produzione.