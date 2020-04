Lucy Lawless fa il pane e parla in italiano: la principessa guerriera in quarantena

Lucy Lawless fa il pane in casa e parla in italiano su Twitter: una vera e propria quarantena all'italiana per la star di Xena - principessa guerriera.

Lucy Lawless parla in italiano - o meglio, twitta nella nostra lingua - e fa il pane. Sì, anche la star di Xena - principessa guerriera sembra essersi adattata ad una quarantena all'italiana, almeno a giudicare dagli ultimi due tweet della popolare attrice.

"Chi vuole chiacchierare? Domani mattina? È tardi qua." - twitta Lucy Lawless, e ai commenti giustamente sorpresi dei fan, che si chiedono se sia proprio lei, "la grande Lucy Lawless" a scrivere in italiano o qualche sorta di fake che si è impossessato del suo profilo, ribatte: "Ma perché? Non sono così grande. Ed ho lasciato dei pezzi del mio cuor a Reggio Calabria, a Positano, a Napoli, a Siena ed al'Alba. Anche a Sassari."

Chi vuole chiacchierare? Domani mattina? È tardi qua. — Lucy Lawless (@RealLucyLawless) April 15, 2020

Chi segue Lucy Lawless dovrebbe sapere che l'attrice ha un legame speciale con l'Italia e quando è stato possibile ha partecipato agli eventi più importanti dedicati agli appassionati di cinema, serie tv e fumetti, da Lucca a Napoli, e vuole fare pratica con l'italiano.

Ma non finisce qui: la "fase italiana" di Lucy su Twitter prosegue con un un tweet su una delle principali attività che in queste settimane tengono impegnati gli italiani: fare il pane in casa. Lawless di solito scrive in inglese sul suo profilo, ma evidentemente, con gli ultimi tweet ha voluto dimostrare la sua vicinanza e affetto nei confronti dell'Italia. E a chi le chiede la foto del pane, la star replica subito con uno scatto della pagnotta che lievita pazientemente in una terrina.

Ok, ho preparato il pane per la mattina. Vado al letto. Buon giorno a voi, Amici! Buona notte a noi. — Lucy Lawless (@RealLucyLawless) April 15, 2020

Tra una chiacchiera e l'altra salta fuori una curiosità su Xena - principessa guerriera e l'ormai celebre urlo. "Lo odio" - svela Lucy Lawless - "Lo uso solamente quando voglio finire una discussione."