Doctor Who, la star di Xena Lucy Lawless vorrebbe essere il nuovo Dottore

L'attrice di Xena - Principessa Guerriera Lucy Lawless vorrebbe interpretare un altro iconico personaggio della tv... il Dottore in Doctor Who.

Lucy Lawless nella serie televisiva Xena

L'attrice neozelandese ha rivelato ai microfoni di Newsweek che, da grande amante del fantasy e dello sci-fi, le piacerebbe davvero portare sullo schermo un altro iconico personaggio della storia della televisione di genere: il Dottore!

E chissà che non possa averne davvero l'occasione... Dopotutto, nel 2017 Jodie Whittaker a.k.a. il Tredicesimo Dottore divenne la prima donna a ottenere l'ambito ruolo nella serie targata BBC, e con il concludersi della tredicesima stagione che debutterà proprio questa domenica, 31 ottobre, dirà addio al personaggio lasciando il posto a un nuovo interprete.

E siccome queste transizioni avvengono sempre nella più assoluta segretezza, chi può dire che la Lawless non sia già stata scelta come sua sostituta...

"Mi piacerebbe che tutti i miei ruoli avessero un aspetto più umoristico. I miei episodi preferiti di Xena sono quelli più tendenti alla comedy" avrebbe affermato Lawless "È qualcosa che ti aiuta a superare le giornate. È sempre bello lavorare nei confini di questo genere".

Voi che ne pensate? Vedreste bene Lucy Lawless nei panni del Dottore? Pensate possa essere tra i papabili successori di Jodie Whittaker?