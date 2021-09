The Mandalorian: Lucy Lawless sostituta di Gina Carano? La risposta dell'attrice

Lucy Lawless ha raccontato di essere stata prossima a entrare a far parte del mondo di Star Wars, ma sospetta di non aver ottenuto il ruolo a causa del licenziamento di Gina Carano dal cast di The Mandalorian.

La terza stagione di The Mandalorian si sta avvicinando e di recente Lucy Lawless è stata protagonista di alcuni rumor che la volevano sostituta di Gina Carano, ma l'attrice ha prontamente risposto alle voci.

Agents of S.H.I.E.L.D.: Lucy Lawless è l'agente Isabelle Hartley nell'episodio Shadows

Come tutti i fan sanno bene, Gina Carano, interprete di Cara Dune in The Mandalorian, è stata licenziata per alcuni post offensivi scritti sui social network. Dopo la notizia, molti fan hanno visto in Lucy Lawless la sostituta perfetta, ma a quanto pare Lucasfilm non rinnoverà il personaggio e l'attrice di Xena ha detto la sua su un possibile nell'universo di Star Wars:

"Credo che in qualche modo il licenziamento di Gina Carano mi abbiano danneggiata, perché dopo queste voci non potevano più assumermi, sarebbe sembrato fatto apposta per assecondare i fan... ma la mia è solo un'ipotesi. Non so nulla a riguardo, ma sotto alcuni aspetti può non essere d'aiuto. Perché se la Lucasfilm asseconda questo pensiero dei fan, poi come potrebbero assecondare anche tutti gli altri?"

Lucy Lawless ha poi spiegato che secondo lei il suo ingaggio sarebbe stata più una scelta politica nella mente dei produttori del progetto che una decisione basata sul suo talento:

"Ringrazio comunque i fan per aver pensato a me, ma questo mi fa sembrare come una scelta politica, non come un'attrice".

La terza stagione di The Mandalorian arriverà su Disney + nel 2022. Vedremo il ritorno di Pedro Pascal nei panni del Mandaloriano cacciatore di taglie; con lui con Giancarlo Esposito, Temuera Morrison, Katee Sackhoff, Ming-Na Wen, Bill Burr, Timothy Olyphant e Carl Weathers, oltre a Rosario Dawson che si unisce alla serie come Ahsoka Tano prima della sua serie spin-off.