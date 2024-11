Lucilla Agosti contro Veronica Peparini a La Talpa: "Sto discutendo con una matta"

La terza puntata de La Talpa, condotta da Diletta Leotta, ha regalato momenti intensi di scontri, emozioni e prove estreme. Dopo sedici anni di attesa, il reality show di Mediaset si conferma un mix di strategia e dinamiche interpersonali esplosive. La puntata, caratterizzata dallo scontro tra Veronica Peparini e Lucilla Agosti, si è conclusa con l'eliminazione di Elisa Di Francisca, smentendo le ipotesi del pubblico online che la consideravano una delle maggiori sospettate di essere La Talpa.

Lo scontro tra Veronica Peparini e Lucilla Agosti

La tensione tra la coreografa e la conduttrice televisiva è tornata protagonista anche in questa puntata. Il loro rapporto, già incrinato la settimana precedente durante l'asta per l'immunità avviata da Orian Ichaki, ha raggiunto nuovi livelli di scontro. Il preludio: nella seconda puntata, Veronica aveva attaccato la modella israeliana Orian, e successivamente Lucilla, accusandola di "falso buonismo" per aver accettato le scuse di Orian che aveva avviato l'asta.

Il giorno dopo, Lucilla si era detta ferita sul piano personale per le parole di Veronica, descrivendosi come una persona "sensibile ed empatica". L'ex professoressa di Amici non ha gradito, accusandola di voler costruire un'immagine di sé non autentica, sostenendo che la Agosti non è sincera nemmeno con se stessa.

Lucilla Agosti durante una puntata de La Talpa

Veronica ha poi rivolto un attacco frontale a Lucilla Agosti, accusandola di non prendere mai posizione contro i concorrenti maschi, come Gilles Rocca e Andrea Preti, con cui in passato aveva avuto scontri accesi. La conduttrice, visibilmente tesa, ha replicato: "Io non ho paura di Andrea e Gilles, ho paura di te." Con prontezza, Veronica ha risposto: "E fai bene."

Lo scontro ha portato Lucilla Agosti alle lacrime, visibilmente scossa dal clima che si era creato. La conduttrice televisiva e radiofonica si è lamentata di essere stata etichettata come una "gatta morta" da Veronica, un'accusa che ha respinto con fermezza. Marina La Rosa, ex concorrente del Grande Fratello, è intervenuta scherzando: "L'unica gatta morta qui sono io," facendo riferimento al soprannome che le era stato dato in passato.

Eliminazione di Elisa Di Francisca

Lucilla ha però respinto qualsiasi tentativo di minimizzare la situazione, dichiarando: "Io sono una che, se vuole, la dà al primo appuntamento. Non sono una gatta morta. Io sono amica delle donne, ma qui sto litigando con una matta." In chiusura di puntata, nonostante fosse una delle maggiori indiziate dal pubblico, Elisa Di Francisca, è stata eliminata, confermando di non essere lei la Talpa. L'ex schermitrice lascia il programma dopo una serata caratterizzata da prove estreme e tensioni crescenti tra i concorrenti.

