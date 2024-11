La Talpa: chi è l'eliminato della terza puntata

Ancora un lunedì in compagnia de La Talpa, quello di ieri su Canale 5, che è scesa in campo contro L'Amica geniale 4 con una terza puntata piena di avvenimenti e dure prove da superare. Sorpresa per il pubblico al momento di scoprire il nuovo concorrente eliminato: è Elisa Di Fracisca, prorpio colei su cui si concentravano la maggior parte dei pronostici e dei sospetti.

La Talpa: Elisa Di Francisca torna a casa

Il meccanismo dell'eliminazione è stato sempre lo stesso: Diletta Leotta ha chiesto a tutti i concorrenti di rispondere alle 15 domande del test finale e poi di raggiungerla al totem. Se Alessandro, Lucilla, Andrea, Orian, Gilles e Marina, nell'ordine, si sono salvati, non è andata altrettanto bene a Elisa Di Francisca. L'ex schermitrice, dopo aver confermato di non essere la talpa e aver salutato i compagni d'avventura con un lungo abbraccio, ha lasciato per sempre il gioco.

Un'eliminazione che ha scioccato molti spettatori, convinti che, con il suo atteggiamento piuttosto distaccato, alla fine la traditrice sarebbe stata proprio lei. In particolare a richiamare su di lei molti sospetti era stato il tatuaggio sul piede, molto simile al logo della quarta stagione del reality. Chi ha seguito le tre stagioni precedenti, ricorderà che, in ben due occasioni, alla fine era stato proprio il logo a contenere l'indizio principale per scoprire l'identità del concorrente sabotatore. Uno stratagemma che, però, la produzione ha preferito non usare, a ragione, ancora una volta.

La Talpa, il cast: ecco chi sono i concorrenti, da Peparini e Muller a Marina La Rosa

Cosa è successo nella puntata di lunedì 18 novembre

La terza puntata de La Talpa è stata segnata dalle discussioni accese, non soltanto l'ennesima tra Andrea Preti e Marina La Rosa, ma anche quella tra Lucilla Agosti, su cui sembrano ora convergere la maggior parte dei sospetti, e Veronica Peparini.

La terza missione si è svola al Lago del Salto: i concorrenti sono rimasti sospesi nel vuoto prima di sganciarsi e tuffarsi in acqua. Una prova di coraggio che Marina La Rosa ha deciso di non affrontare.

Prima del test finale, invece, un'altra prova ha messo in seria difficoltà i concorrenti: mentre Marina, Elisa, Andrea e Gilles erano intenti a cercare tessere e monete tra la terra e il fuoco, Adreas, Orian, Lucilla e Alessandro hanno dovuto lottare per 20 minuti contro il ghiaccio e quasi contro un principio di ipotermia.