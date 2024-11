La Talpa, Veronica Peparini contro Andrea Preti: "Goditi la cena, spero ti vada di traverso. Sei falso!"

Ieri sera è andata in onda l'ultima puntata del reality show che Canale 5 ha deciso di chiudere in anticipo per il calo di ascolti registrato nel corso degli episodi precedenti.

Il tanto atteso ritorno de La Talpa in televisione non ha raggiunto il successo sperato. Dopo sedici anni di assenza, il reality show condotto quest'anno da Diletta Leotta, non è riuscito a conquistare il pubblico nonostante un cast interessante e una formula che in passato aveva appassionato milioni di spettatori.

Nella puntata finale, a contendersi la vittoria sono rimasti quattro concorrenti: Lucilla Agosti, Alessandro Egger, Marina La Rosa e Andrea Preti. Ma l'ultima fase del gioco è stata segnata da tensioni e confronti accesi, soprattutto con gli eliminati Veronica Peparini e Andreas Muller, che hanno lasciato il programma con parole dure nei confronti di alcuni finalisti.

Le accuse di Veronica Peparini e Andreas Muller

Prima di uscire dal gioco, la coreografa e il ballerino hanno puntato il dito contro Andrea Preti e Alessandro Egger, accusandoli di aver usato il montepremi per ottenere l'immunità, una mossa giudicata poco etica nei confronti del gruppo. Andreas Muller ha dichiarato: "Preferisco uscire ora piuttosto che non superare un test prendendo un'immunità oggi".

"Avrei fatto anche fatica a rimanere a dormire qua con alcune persone stasera", gli ha fatto eco Veronica. "Mi chiedi se stiamo attaccando Andrea? - ha detto rispondendo a Diletta - Sicuramente non ci sarebbe stata la stessa atmosfera, preferisco tornare dai miei bambini. Meglio che se la contendono tra loro giocatori la finale".

Andrea Preti è stato attaccato da Veronica nella puntata finale

L'ultima cena e lo scontro finale

Dopo l'uscita di Veronica e Andreas, i quattro finalisti, Lucilla, Alessandro, Marina e Andrea, si sono ritrovati nella tradizionale "Villa delle Spie" per l'ultima cena. Tuttavia, la serata non si è svolta senza sorprese: Veronica e Andreas sono tornati per un ultimo confronto, rivolgendosi in particolare ad Andrea Preti.

"Goditi questa cena, Andrea. Spero che ti vada per traverso per come ti sei comportato. Sei una persona falsa. Hai fatto l'amico, ma non era vero niente. Quando parli di coerenza, sii coerente con te stesso.", ha detto Veronica che non ha risparmiato neanche Alessandro Egger: "Anche tu, Ale, mi hai deluso profondamente."

La Talpa, chi è la spia e chi ha vinto il reality: cosa è successo nell'ultima puntata

Mentre Preti ha preferito restare a tavola senza rispondere, Alessandro ha cercato un chiarimento rincorrendo la coppia. Poi l'attore ha raggiunto la sua stanza, senza toccare cibo. Con Andrea e Alessandro momentaneamente fuori scena, le due finaliste rimaste al tavolo, Lucilla Agosti e Marina La Rosa, hanno trasformato la cena in un battibecco degno di una soap opera. Con lo stile tagliente delle migliori villain di Dynasty, le due non si sono risparmiate battute al veleno.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Nella Villa delle Spie i quattro concorrenti finalisti vengono invitati a un'ultima cena.