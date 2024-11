Marina La Rosa contro tutti a La Talpa: gli insulti ad Andrea Preti, la freddezza verso il nuovo eliminato

Con la seconda puntata de La talpa su Canale 5, il reality condotto da Diletta Leotta ha visto Marina La Rosa primeggiare su tutti. L'ex gieffina - storica protagonista della prima edizione - non ha usato mezzi termini per commentare l'operato di Andrea Preti e l'esito ottenuto da Marco Melandri. Parole così pungenti che, di fatto, hanno fatto il giro della rete e dei social. "Sei un disadattato" ha tuonato contro Preti. "Io non sono dispiaciuta" ha rivelato in merito a Marco Melandri. Ma cosa ha scatenato questi commenti così pungenti?

A La talpa è di scena il "Marina La Rosa show"

Le reazioni sono nate a seguito della missione di Andrea Preti che ha rubato la valigetta - eseguendo un ordine da parte della redazione - prima di rendersi immune dall'eliminazione. Tutto questo non è stato proprio apprezzato da Marina La Rosa che, interrogata dalla conduttrice, ha cominciato la sua "filippica" contro il concorrente dello show. "Cosa gli devo dire? È un disadattato. Ci hai affidato una valigetta, dobbiamo tenerla in custodia. Quindi o è la talpa o è scemo". E poi ha aggiunto: "Sta recitando. Ci è rimasto male e ha cominciato a prepararsi la valigia per andare via", ha aggiunto facendo riferimento al fatto che Andrea Preti avesse minacciato di lasciare il programma.

"Io son stata l'unica a dire ad Andrea 'se vuoi andare, vai', tanto sapevo che non l'avrebbe fatto. Gli piace essere prima donna, ha fatto questa scena per sentirsi protagonista ma poi non è andato da nessuna parte" ha continuato. "Non vuole essere coccolato, le sue sono ipocrisie. Ha fatto la scena per sentirsi protagonista". Lo show dell'ex gatta morte del Grande Fratello non è finito qui. La Rosa ha commentato la nuova eliminazione, quella di Marco Melandri, con un certo cinismo: "Sono tutti dispiaciuti per l'uscita di Marco, io no. Tolto un concorrente sul quale avevamo un sospetto, è tolto un dubbio" ha concluso.