La Talpa, chi è la spia e chi ha vinto il reality: cosa è successo nell'ultima puntata

Con un'ultima puntata che ne ha racchiuse tre, per via della cancellazione anticipata, La Talpa ha svelato chi è stata per tutte queste settimane la sabotatrice del gruppo ma ha anche decretato un vincitore: ecco chi sono.

La Talpa si è chiuso in maniera rocambolesca, ieri sera su Canale 5, con un'ultima puntata che non solo ha svelato chi era la spia nel gruppo, ma ha anche fatto venire un gran mal di testa agli spettatori. Il motivo? Un montaggio che, dovendo condensare tre puntate in una, ha reso davvero difficile in alcuni momenti capire cosa stesse succedendo.

Chi è la Talpa dell'edizione 2024

La risposta è: Lucilla Agosti. In molti c'avrebbero scommesso, sia fuori dalla tenuta che dentro, e non avrebbero sbagliato. La conduttrice è riuscita ad arrivare in finale, insieme ad Alessandro Egger e ad Andrea Preti, e si è così palesata come sabotatrice solo una volta essere stata invitata a farlo da Diletta Leotta.

Dopo aver varcato la soglia finalmente libera dal peso di quel ruolo, Lucilla Agosti ha dichiarato: "È stato snervante. Sono stata messa alla prova ma felice di essere stata qui fin dal primo giorno". In una clip ha poi svelato che la difficoltà maggiore è stata quella riscontrata nel gestire le emozioni verso gli altri: "Dovevo lottare con quella che era la parte più vera di me".

Chi ha vinto il reality di Canale 5

Se la talpa è Lucilla Agosti, il vincitore della quarta edizione de La Talpa è stato Alessandro Egger. Dopo l'eliminazione di Marina La Rosa, quarta classificata, sono rimasti in gara soltanto la sabotatrice, Andrea Preti e il modello. Ed è stato proprio lui a vincere l'edizione e portare a casa il montepremi da 38.000 euro.

Questo significa che Alessandro Egger aveva capito fin dalla prima puntata chi fosse la talpa all'interno del gruppo? Molto probabilmente sì, ma certamente era sicuro della sua identità in una delle ultime manche. Questo spiegherebbe come mai ha rinunciato a scoprire un indizio sulla spia, che gli sarebbe costato 20.000 euro, ma anche come, tentando il tutto per tutto per arrivare alla finalissima, sarebbe poi stato disposto a sottrarre la stessa cifra al montepremi per l'immunità.

Decisione (poi non realizzatasi per via dell'offerta maggiore di Andrea Preti) che l'ha fatto duramente scontrare con Marina La Rosa. L'ex gieffina l'ha additato come ipocrita e incapace di mantenere una posizione netta nel gioco, parole, insieme a un gesto con la mano, che hanno mandato Egger su tutte le furie e l'hanno quasi spinto ad abbandonare il gioco.

Ricordiamo che quella andata in onda lunedì 25 novembre su Canale 5 è una sintesi delle ultime tre puntate. Gli episodi 4, 5 e 6 de La Talpa 2024 verranno distribuiti in versione integrale esclusivamente in streaming su Mediaset Infinity.