La Talpa: perchè tutti credono che Elisa Di Francisca sia la traditrice e cosa c'entra il tatuaggio

Dopo la seconda puntata de La Talpa, i sospetti maggiori del pubblico si concentrano su Elisa Di Francisca, non per cosa ha detto o fatto, ma per il tatuaggio che campeggia sul suo piede.

La Talpa, il reality tornato dopo quasi 20 anni su Canale 5, avrebbe già trovato la sua traditrice: Elisa Di Fracisca è al momento la principale sospettata del popolo social e questo per colpa del suo tatuaggio. Non ci sono al momento, infatti, molti elementi nel gioco che portino a sospettare dell'ex schermitrice, eccezion fatta per quel marchio che richiama il logo del programma. E che riporta alla mente l'epilogo delle passate edizioni.

Il tatuaggio sul piede di Elisa Di Francisca

Molti utenti hanno notato che in effetti quel simbolo contenuto nel logo de La Talpa 4 somiglia moltissimo al tatuaggio che fa capolino sul piede della Di Fracisca. Possibile che gli autori si siano ispirati proprio a quel disegno per far realizzare la grafica del programma? Possibile, certo, ma molto difficile, non soltanto perchè il tatuaggio, ben visibile, potrebbe essere un indizio decisamente troppo palese e vistoso.

Esiste anche un precedente, come si diceva, anzi due: le talpe delle stagioni 2 e 3 erano in qualche modo collegate al logo del programma.

Nel 2005, durante la seconda edizione, il traditore si rivelò essere Paolo Vallesi. Nel logo de La Talpa campeggiava il simbolo di un albero della vita stilizzato, che rimandò subito, a rivelazione avvenuta, al brano più famoso del cantautore fiorentino, La forza della vita.

Per la terza stagione, invece, il logo del reality conteneva tre lance stilizzate: un chiaro riferimento a Franco Trentalance, la talpa di quell'edizione.

La Talpa, il cast: ecco chi sono i concorrenti, da Peparini e Muller a Marina La Rosa

La storia dello show e la particolare grafica scelta nel 2024 hanno portato dunque i più attenti a sospettare di Elisa Di Francisca per via di un tatuaggio più volte esibito. Eppure non si può fare a meno di riflettere sul fatto che, in un game show basato sulla detection, fare di un vistoso tattoo l'indizio "nascosto", sembrerebbe qualcosa di fin troppo banale, per non dire sciocco. Senza considerare che, essendo stato utilizzato per ben due volte in tre stagioni, lo stratagemma "grafico" sarebbe davvero poco efficace ai fini della suspense, elemento sui cui lo show si basa.