Lucifer 5: il trailer spoilera un nuovo dettaglio sul ritorno di Lucifer

Il prossimo 21 agosto arriverà su Netflix la tanto attesa quinta stagione di Lucifer, una delle serie di maggior successo della piattaforma di cui abbiamo già avuto qualche spoiler nel primo trailer.

Lucifer: Tom Ellis in una scena della quarta stagione

Ebbene sì, un dettaglio importante svelato dal trailer rilasciato da Netflix anticipa che Lucifer ha un gemello di nome Michael che arriverà sulla Terra spacciandosi per lui con l'intenzione di rubargli tutto ciò che ha costruito. La scelta di rivelare questo dettaglio fin dal trailer potrebbe significare che già dal primo episodio il pubblico verrà informato di questo scambio per essere poi introdotto a quello che accadrà nel numero non precisato di puntate che arriveranno.

Inoltre, il video ha anche svelato che Chloe, che alla fine della quarta stagione ha aperto il suo cuore a Lucifer, si rende conto che qualcosa non va in lui sospettando questo scambio d'identità. Staremo a vedere cosa accadrà in questa nuova stagione, al momento i fan sono entusiasti della doppia interpretazione di Tom Ellis, e sperano che qualcosa riporti il vero Lucifer sulla Terra, dopo che nella quarta stagione ha deciso di ritornare nel suo regno infernale.

Lucifer ha offerto al mondo televisivo una nuova interpretazione della famosa figura biblica, debuttando su Fox. La serie, però, ha funzionato solo per tre stagioni prima di essere cancellata, ma è stata poi resuscitata da Netflix per una quarta stagione, vista la grande richiesta dei fan.