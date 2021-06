L'Uccello dalle Piume di Cristallo, su Prime Video in streaming da oggi

L'uccello dalle piume di cristallo, l'acclamato thriller di Dario Argento, arriva finalmente in streaming su Amazon Prime Video a partire da oggi 1 giugno 2021!

Sam Dalmas, uno scrittore americano che si trova a Roma, una sera assiste al tentativo di omicidio di Monica Ranieri, affascinante e misteriosa moglie di un gallerista d'arte. Sam rimane bloccato tra due porte a vetro e l'uomo che ha accoltellato Monica, un individuo vestito di nero, ne approfitta per fuggire... L'uccello dalle piume di cristallo è il primo film diretto da Dario Argento, che ha firmato anche il soggetto e la sceneggiatura, liberamente ispirati al romanzo La statua che urla di Fredric Brown.

Una scena de L'uccello dalle piume di cristallo

Curiosità: originariamente Bernardo Bertolucci aveva avuto l'incarico di tirare fuori un film dal romanzo di Brown. Si guardò intorno e si rivolse a uno dei tanti giovani promettenti dell'epoca, che non aspettavano altro che un'occasione: toccò proprio a Dario Argento, all'epoca davvero poco noto, ex critico cinematografico e sceneggiatore con cui aveva lavorato per la sceneggiatura di C'era una volta il West. Argento entrò così tanto nel progetto che modificò diverse parti del libro andando ad aggiungere molti elementi personali nella pellicola, tanto che - nel dubbio che nessuno lo avrebbe comprato o che avrebbero snaturato il suo punto di vista personale - decise di fondare col padre la casa di produzione Seda Spettacoli, così da poterlo girare in completa autonomia.

