Lucca Comics 2026: da Dexter: Resurrection 2 con Michael C. Hall a Hirokazu Kore-eda, programma del 29 ottobre

Da Hirokazu Kore-eda alla seconda stagione di Dexter: Resurrection, passando per Frank Miller, Peach Momoko e Joe Manganiello: tutti gli ospiti e gli eventi da non perdere a Lucca Comics & Games giovedì 29 ottobre.

Lucca Comics & Games 2026 entra nel vivo con una seconda giornata, giovedì 29 ottobre, ricca di appuntamenti dedicati a fumetti, cinema, videogiochi, giochi da tavolo, fantasy, musica e cosplay. Tra gli ospiti più attesi il regista giapponese Hirokazu Kore-eda, il fumettista Frank Miller, l'artista Peach Momoko, l'attore Joe Manganiello, il game director Hideki Kamiya e l'illustratore Chris Riddell.

Il programma coinvolge le diverse aree del festival con incontri, presentazioni, anteprime cinematografiche, sessioni di gioco e laboratori per grandi e piccoli. Spazio anche alle celebrazioni per i 60 anni della manifestazione, con appuntamenti dedicati alla storia del fumetto e dell'intrattenimento e nuove iniziative che guardano al futuro del settore.

La giornata si concluderà al Teatro del Giglio Giacomo Puccini con la cerimonia di premiazione dei Lucca Comics & Games Awards 2026, durante la quale saranno annunciati i vincitori e le vincitrici delle diverse categorie.

Lucca Comics 2026, il programma di giovedì 29 ottobre

La giornata dedicata al fumetto si apre alle 9:00 all'Auditorium San Girolamo con una colazione insieme a Claudio Castellini, autore del manifesto ufficiale dell'edizione del sessantesimo anniversario. L'artista dialogherà con C.B. Cebulski e Marco Rizzo, raccontando il proprio percorso e il rapporto con il festival.

Alle 10:00, all'Auditorium del Suffragio, l'incontro In cerca di un raggio di luce riunirà la disegnatrice coreana Jimmy, candidata ai Lucca Comics Awards 2026 e autrice di Navillera, e il mangaka Marco Kohinata. Jimmy presenterà in anteprima Navillera 3 e il volume The Great 4, mentre Kohinata, ospite per la prima volta in Italia grazie a Mangaverse, porterà a Lucca l'artbook LIGHT, raccolta di illustrazioni dedicate alla vita quotidiana giapponese.

Sempre alle 10:00, in Sala Tobino, Luisa Locorotondo, incaricata della Conferenza Episcopale Toscana per l'ecumenismo e il dialogo interreligioso, e Yahya Pallavicini, imam e vicepresidente di COREIS, presenteranno 40 Sufi Comics. L'incontro Eredi dei Profeti metterà a confronto tradizioni religiose differenti attraverso il linguaggio del fumetto, in un dialogo tra cultura cristiana e islamica.

Frank Miller, Peach Momoko e Vertigo Legacy

Tra gli appuntamenti di maggiore richiamo c'è l'incontro con Frank Miller, in programma alle 12:00 all'Auditorium San Romano. Con 40 anni dopo la Rivoluzione, il fumettista ripercorrerà il cambiamento che il suo lavoro e quello di altri autori hanno portato nel linguaggio del fumetto, a partire dal 1986, anno fondamentale per il genere supereroistico. L'incontro, organizzato con Panini Comics, sarà dedicato alla sua carriera e ai temi della creazione, dell'identità e dell'eredità artistica.

Alle 13:00, all'Auditorium San Girolamo, si parlerà invece di Vertigo Legacy, in occasione dei trent'anni dalla nascita della celebre etichetta DC. Peter Milligan, Eduardo Risso, Deniz Camp e Stipan Morian discuteranno dell'eredità di un marchio che ha contribuito a portare nel fumetto storie mature, sperimentazione e nuovi linguaggi narrativi, fino alla sua nuova linea editoriale prevista nel 2026.

Alle 13:00, in Sala Tobino, l'incontro Il volto femminile di Taiwan vedrà protagonisti Chang Sheng e NowNow, ospiti in collaborazione con IF Edizioni-Toshokan. Attraverso il disegno dal vivo e il confronto con il pubblico, i due autori racconteranno come il fumetto taiwanese affronta temi quali identità, società e rappresentazione femminile.

Nel pomeriggio, alle 16.30, l'Auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca ospiterà Peach Momoko per un live drawing legato al progetto Il Quinto. L'artista giapponese dialogherà con Valerio Amilcare sul processo creativo che porta alla realizzazione di una copertina e sulle illustrazioni inedite sviluppate per il progetto di Lucca Comics & Games e MSD Italia.

Sempre alle 16.30, a Palazzo Guinigi, sarà presentato Un diavolo muto. Storie da Gaza, volume pubblicato da Tunué e nato dalle testimonianze raccolte da Emergency sul territorio. Il libro riunisce otto storie a fumetti, scritte da Marco Rizzo e disegnate da diversi autori. Alla presentazione interverranno, insieme a Rizzo, Simonetta Gola, direttrice della comunicazione di Emergency, e i fumettisti Simona Binni, La Tram, Boban Pesov e Claudio Stassi.

Alle 17.30, all'Auditorium San Romano, il fumetto incontrerà il calcio con Italia vs Resto del mondo. Nel ventesimo anniversario della vittoria italiana ai Mondiali del 2006, autori italiani e internazionali si sfideranno simbolicamente in un undici contro undici. Tra i partecipanti figurano Brian Michael Bendis, Roberto Recchioni, Sara Pichelli, Alex Maleev, David Mack, Giada Perissinotto, Gary Frank, Rafa Sandoval ed Eduardo Risso. L'evento, promosso da Mirage Comics, sarà moderato da Lillo, con la cronaca affidata a Marco Civoli.

Alle 18:00, all'Auditorium San Francesco, Stefano Nazzi racconterà gli incubi di Dylan Dog insieme a Stefania Carlini. L'appuntamento sarà anche l'occasione per presentare il nuovo podcast de Il Post realizzato in collaborazione con Sergio Bonelli Editore.

La serata proseguirà alle 20:00 all'Auditorium del Suffragio con Tintoria, il podcast comedy di Daniele Tinti e Stefano Rapone, che avrà come ospite speciale Milo Manara.

Area Movie: Hirokazu Kore-eda, Zerocalcare e le anteprime

Locandina di Look Back

L'Area Movie, curata da QMI, propone una giornata di incontri, proiezioni e anticipazioni dedicate al cinema, all'animazione e alle serie televisive. L'appuntamento più atteso è quello con Hirokazu Koreeda, che alle 20:00 al Cinema Astra presenterà Look Back, adattamento cinematografico del manga omonimo di Tatsuki Fujimoto. Il regista introdurrà il film e dialogherà con Manlio Castagna. La pellicola, apprezzata alla Mostra del Cinema di Venezia, arriverà nelle sale italiane il 12 novembre con Lucky Red.

Il programma cinematografico comincia già alle 10.30 all'Auditorium San Girolamo con Le ragazzine stanno perdendo il controllo. La società le teme. La fine è azzurra, opera prima di Pierluca Di Pasquale tratta dal graphic novel di Ratigher. Il regista, le attrici Sara Ciocca e Anita Serafini e lo stesso Ratigher, co-sceneggiatore dell'adattamento, presenteranno il film in un incontro moderato da Chiara Galeazzi.

Alle 12.30, al Teatro del Giglio, Matthew Walker incontrerà il pubblico per L'arte di animare le storie. Il regista ripercorrerà il lavoro e l'immaginario dello studio Aardman in un dialogo moderato da Luca Raffaelli, nell'anno del cinquantesimo anniversario della casa di produzione.

Alle 11.30, al Cinema Astra, spazio anche all'Anime Preview di Crunchyroll, con una selezione di episodi in anteprima di Magical Buffs e The World's Finest Assassin Gets Reincarnated in Another World as an Aristocrat. Il programma comprenderà inoltre le anteprime mondiali di The Guy She Was Interested in Wasn't a Guy At All! e di un titolo a sorpresa.

Alle 14:00, sempre al Cinema Astra, Niccolò Falsetti e Francesco Turbanti presenteranno Caro Mondo Crudele, storia di Giovanna, una dodicenne dalla fervida immaginazione nella Maremma di fine anni Novanta. Il film combina riprese dal vivo e sequenze animate realizzate a partire dai disegni di Zerocalcare, che sarà presente all'incontro insieme ai registi.

Alle 17:00, il Cinema Astra ospiterà anche l'appuntamento dedicato a Dexter: Resurrection. Paramount+ presenterà la seconda stagione della serie, disponibile dal 30 ottobre, con un panel condotto da Cristina Scabbia, Chiara Maffioletti e Fragullo. Collegato all'incontro ci sarà Michael C. Hall, interprete di Dexter Morgan, prima della proiezione della serie.

Musica: sigle animate, K-pop e concerti

La sezione Music dedica buona parte della giornata alle sigle televisive e alla cultura pop. Al Giardino degli Osservanti si comincia con Le note magiche di Maxine, seguite da Massimiliano Poggi con Le canzoncine di Lucca Comics e dal Super Cartoon Karaoke, che coinvolgerà direttamente il pubblico.

Dopo il Quizzone Spider di Spider-Society, il pomeriggio sarà dedicato ai robot e alle sigle più amate dell'animazione. Alle 15:00 è previsto Big Robot Live Rap di MTJ & Sexxx, seguito da Le Sigle dei Mitici Robot. Alle 16:00 spazio a Epica Ballads: Anime & Beyond e al K-Pop Showcase. Dalle 18:00 il palco si trasformerà in una pista da ballo con il Cosplay Dance Party, accompagnato dal DJ set di DJ-V e dall'animazione di Letizia Cosplay. In chiusura torneranno i Florence Knights.

In Piazzale Verdi, dopo i Secret Legacy Show di Rainbow e Univideo, alle 16:00 saliranno sul palco i PunkTales, con una reinterpretazione punk delle melodie dei cartoni animati e dei classici Disney. Alle 17.30 sarà la volta di Indovina la sigla!, quiz condotto da Jolie Chan, seguito dal Secret Legacy Show di Sanrio.

Alle 19.30 è in programma Aspettando... I Cavalieri del Re, un'ora di musica dal vivo con il gruppo che dal 1981 ha firmato alcune delle sigle più conosciute della televisione italiana. L'appuntamento anticipa il concerto previsto per venerdì al Teatro del Giglio Giacomo Puccini.

Al Warner Music Hall, in Piazza San Francesco, è atteso anche Bello Figo, nome d'arte di Paul Yeboah. Nato in Ghana e cresciuto a Parma, l'artista si è fatto conoscere sul web con brani come Pasta con tonno e Non pago affitto, diventando una figura riconoscibile della scena musicale e della trap italiana.

Games e videogiochi: Dungeons & Dragons con Joe Manganiello, Hideki Kamiya

Il programma Games propone masterclass, presentazioni e sessioni dedicate ai giochi da tavolo e di ruolo. Alle 10:00, in Sala Ingellis, Francesco Farabi, professionista delle miniature e membro dei team Kimera Models e Pegaso Models, terrà una masterclass sulla teoria del colore applicata alla pittura delle miniature. L'incontro approfondirà contrasti, temperatura cromatica, saturazione e tecniche per valorizzare volumi e dettagli.

Alle 15:00 il programma proporrà due appuntamenti di rilievo. In primo piano c'è la presentazione di Defenders of Hogwarts, il primo gioco da tavolo firmato da MinaLima, lo studio fondato da Miraphora Mina ed Eduardo Lima e noto per il lavoro grafico nei film di Harry Potter e Animali Fantastici. Lucca Comics & Games sarà il primo evento al mondo in cui sarà possibile provare il gioco, la cui distribuzione è prevista per la primavera del 2027.

Sempre alle 15:00, all'Auditorium San Francesco, Joe Manganiello incontrerà Tracy e Laura Hickman per parlare di D&D Icons, progetto che riporta al centro autori, personaggi e ambientazioni storiche di Dungeons & Dragons, dal ritorno di Dragonlance alle radici di Greyhawk. L'incontro celebrerà anche Tracy e Laura Hickman, che entreranno nella Walk of Fame del festival lasciando le impronte delle loro mani.

Giovedì 29 ottobre sarà una giornata importante anche per gli appassionati di videogiochi, con incontri dedicati alla storia del medium, alla progettazione e alla narrazione interattiva. Dalle 10:00 alle 12:00, al PalaDediche di Palazzo Ducale, Hideki Kamiya, game director noto per titoli come Resident Evil 2, Devil May Cry e Ōkami, sarà protagonista di una sessione di autografi. La partecipazione è su prenotazione tramite l'app LC&G Assistant. Nel pomeriggio, alle 14.30, Kamiya salirà sul palco del Teatro del Giglio per Una carriera in azione, conversazione moderata da Fabio Viola sul suo percorso creativo.

Japan Town: Goldrake e cultura pop giapponese

UFO Robot Goldrake: un'immagine della serie animata

Anche la Japan Town propone appuntamenti dedicati alla cultura giapponese e alle sue influenze sull'immaginario italiano. Alle 16:00 è in programma Goldrake Generation - Il fenomeno che cambiò l'Italia, una retrospettiva dedicata al robot protagonista di una stagione fondamentale per la diffusione dell'animazione giapponese in Italia. L'incontro ripercorrerà il ruolo di Goldrake nel rapporto tra televisione, cultura pop e generazioni di spettatori.

Lucca Comics & Games Awards 2026: la cerimonia al Teatro del Giglio

La seconda giornata del festival si concluderà con la cerimonia di premiazione dei Lucca Comics & Games Awards 2026, in programma al Teatro del Giglio Giacomo Puccini. L'appuntamento celebrerà le opere e gli autori che si sono distinti nelle diverse categorie del fumetto e del gioco, valorizzando la creatività e l'innovazione artistica. I vincitori e le vincitrici saranno annunciati durante la serata, in uno dei momenti centrali dell'edizione che celebra i sessant'anni di Lucca Comics & Games.