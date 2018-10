Lucca Comics 2018: Michael Peña e Diego Luna a Lucca con Narcos: Mexico

Dopo il successo delle edizioni precedenti, torna anche quest'anno l'Area Movie di Lucca Comics & Games, a cura di QMI - Stardust. Appuntamento ormai consolidato, l'Area Movie porterà anche quest'anno anteprime, attività, incontri con i talent, masterclass ed eventi esclusivi. Tra gli ospiti più attesi le star internazionali Michael Peña e Diego Luna a Lucca per lanciare la serie Netflix Narcos: Mexico.

Sky Italia sarà a Lucca Comics & Games 2018, di cui è Official Broadcaster, e porterà numerose attività ed eventi con un padiglione Sky in piazzale Arrigoni. I visitatori potranno entrare nel mondo dei contenuti Sky con numerosi corner dedicati ai titoli del momento: da I delitti del BarLume** (che torneranno su Sky Cinema da dicembre con due nuove storie) a Gomorra - La Serie, fino a House of Cards, dal 2 novembre in esclusiva su Sky Atlantic con la sesta e ultima stagione. Imperdibile sarà l'incontro con Marco D'Amore, protagonista delle prime stagioni di Gomorra - La serie e uno dei registi della quarta stagione in arrivo nel 2019 su Sky Atlantic, che sarà protagonista di una masterclass.

Da non perdere l'area dedicata a Il trono di spade, a cui sarà dedicato l'intero Sotterraneo del Baluardo San Colombano: installazioni, giochi, cosplayer, photo opportunity per immergersi dentro la celebre serie HBO attesa nel 2019 con l'ottava e ultima stagione su Sky Atlantic. A Lucca sarà inoltre presentata l'anteprima di Social Dream, il vlogumentary prodotto da Sky, Indiana Production e Web Star Channel che racconta la vita di alcuni dei creators più seguiti dai ragazzi: Favij, Mates e La Sabri. Sky Arte sarà presente con una zona dedicata a Tintoretto, la nuova produzione dello Sky Arts Production Hub dedicata al celebre pittore veneziano, che diventerà anche una graphic novel.

Attesissimo il ritorno di Netflix, il più grande servizio di intrattenimento via Internet del mondo, con più di 130 milioni di abbonati in oltre 190 paesi, che sarà presente all'edizione 2018 di Lucca Comics & Games con uno speciale appuntamento dedicato ad una delle serie più amate. Sarà l'anteprima della nuovissima Narcos: Mexico, disponibile sulla piattaforma a partire da venerdì 16 novembre, uno degli appuntamenti più attesi di questa edizione. Oltre all'anteprima del primo episodio, il pubblico della manifestazione avrà l'occasione di incontrare durante panel e meet & greet i due nuovi protagonisti della serie che racconta le origini e la crescita dei cartelli della droga: Michael Peña e Diego Luna.

TIMVISION, la tv on demand di TIM, sarà protagonista a Lucca con la proiezione di due serie tv inedite in Italia: Siren e Runaways, targate rispettivamente Freeform e Marvel, che saranno disponibili in esclusiva su TIMVISION da novembre. Con oltre 1,6 milioni di clienti, TIMVISION è una delle principali piattaforme di streaming del panorama italiano e offre in anteprima esclusiva, serie, grandi successi cinematografici, film inediti, cartoni animati, grandi eventi sportivi e documentari, anche grazie agli importanti accordi siglati con i più importanti player del mercato.

Doctor Who, intramontabile classico della fantascienza marcato BBC, grazie a Rai4 sarà presente nell'edizione 2018 di Lucca Comics & Games, con un evento speciale, la proiezione in anteprima nazionale del primo episodio dell'undicesima stagione dal titolo La donna caduta sulla Terra. Il Tredicesimo Dottore per la prima volta sarà una donna, Jodie Whittaker. Doctor Who tornerà sugli schermi di Rai4 con la nuova stagione, in prima visione assoluta, a partire dal 20 gennaio 2019.

Tra le grandi anteprime cinematografiche, sarà presentato Overlord, nuovo action-horror ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale prodotto da JJ Abrams e diretto dall'australiano Julius Avery, in sala dall'8 novembre per 20th Century Fox: Overlord film racconta la storia di due soldati americani che si ritrovano a combattere contro le armate del Terzo Reich, ma anche contro le forze soprannaturali liberate da un esperimento nazista. Per gli appassionati, arriva a Lucca la zombie-comedy che ha disintegrato il box office giapponese, Zombie contro zombie di Ueda Shinichiro: una comedy autoironica e demenziale ambientata su un set di un b-movie sugli zombie. Il film dopo lo straordinario successo al box office giapponese ha ottenuto consensi e premi in numerosi festival di tutto il mondo, e arriverà nei cinema italiani con Tucker Film il 7/8/9 novembre. Fandango porterà a Lucca Il ragazzo più felice del mondo, il nuovo film di Gipi che racconta la storia vera di un ragazzo che da oltre vent'anni manda lettere cartacee scritte a mano a tutti gli autori di fumetti italiani spacciandosi per un ragazzino di 15 anni. Gipi stesso si troverà a dover riflettere sul senso stesso del "raccontare storie" e sulle scelte morali che stanno a monte di questo desiderio. Cercando "il ragazzo più felice del mondo", in una ricerca maldestra e dai contorni comici e deliranti. Nexo Digital sarà presente con un appuntamento della Stagione degli Anime al Cinema, con l'anteprima (in giapponese con sottotitoli italiani) di Penguin Highway, il nuovo inventivo lungometraggio di Hiroyasu Ishida che arriverà in sala solo il 20 e 21 novembre.

In occasione dell'uscita di Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald il prossimo 15 Novembre, Warner Bros. Entertainment Italia accenderà a Lucca, in piazza San Michele, una riproduzione di oltre cinque metri della bacchetta magica di Newt Scamander, protagonista della saga, sabato 3 Novembre. Questa sarà una delle nove mega installazioni, raffiguranti altrettante bacchette del Wizarding World creato da J.K. Rowling, che si illumineranno contemporaneamente in 9 diverse città italiane.

The Walt Disney Company Italia festeggerà a Lucca i primi dieci anni di Marvel Studios con una imperdibile maratona di grandi successi targati Marvel, da Iron Man fino ad Ant-Man and The Wasp. Inoltre, il pubblico di Lucca potrà vedere in esclusiva le anticipazioni di alcune tra le prossime novità in arrivo nelle sale cinematografiche nel 2019, distribuite da The Walt Disney Company Italia. Cartoon Network (canale 607 di Sky) sarà a Lucca per il terzo anno consecutivo con un programma ricco di eventi e con due inviati speciali d'eccezione, gli YouTuber Fraffrog e RichardHTT. Tanti gli appuntamenti anche per i più piccoli presso il Baluardo di San Paolino, con la proiezione in anteprima assoluta per l'Italia di Adventure Time - Vieni via con me, l'ultima, emozionante avventura in quattro episodi dello show osannato da pubblico e critica di tutto il mondo, e di La Vera storia di Rose, episodio di Steven Universe, lo show nato dalla penna di Rebecca Sugar, oltre alla speciale parata targata Cartoon Network. Infinity rinnova il suo impegno verso il cinema proponendo al pubblico di Lucca una serie di "serate cinema cult" con ospiti a sorpresa, realizzate in collaborazione con Badtaste. Stardust.it torna a Lucca con uno stand pieno dei gadget più ambiti della manifestazione. Non mancheranno le interviste ai talent dell'area Movie e non solo. Quest'anno anche uno spazio per gli aggiornamenti Stardust Live che sveleranno tutto sull'evento!

