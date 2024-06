Gomorra - La serie: Sky conferma il prequel, ecco quando verrà realizzato

Mentre si celebra il decimo anniversario di Gomorra - La serie, Sky conferma i piani per il preannunciato prequel rivelando quando entrerà in lavorazione.

Gomorra - La serie compie dieci anni e Sky festeggia confermando l'arrivo di un prequel dedicato agli amati personaggi dello show ispirato al libro-inchiesta di Roberto Saviano e al film di Matteo Garrone.

Secondo Variety, l'inizio delle riprese del prequel che racconterà le origini dei personaggi è previsto per l'inverno 2025, come emerso dallo speciale Gomorra - La serie 10 anni dopo: la reunion, approdato ieri su Sky e NOW.

Gomorra 5, gli sceneggiatori: "È finita come volevano i personaggi, non come volevamo noi"

Che cosa sappiamo del prequel

Secondo quanto anticipato, la storia delle origini di GomorraGomorra - La Serie racconterà l'ascesa del mafioso Pietro Savastano negli anni '70, quando il mondo criminale napoletano era meno spietato di oggi, più legato alla vendita di sigarette di contrabbando che allo spaccio di droga, come ha rivelato il produttore della serie show Riccardo Tozzi.

Confermata la presenza di Roberto Saviano tra gli autori del sequel di cui per ora non sono stati rivelati altri dettagli, ma è molto probabile che il nuovo show bisserà il successo della serie principale che, dal momento del lancio nel 2014, è stata venduta in 190 territori nonostante l'uso del dialetto napoletano stretto che ha reso necessari i sottotitoli anche per il pubblico italiano coniando frasi di culto tra gli spettatori. La serie è prodotta da ITV Cattleya in collaborazione con la tedesca Beta Film.