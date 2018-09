Lucca Comics & Games 2018: nuove anticipazioni sugli ospiti

Dopo cinque settimane dall'apertura della prevendita e a più di un mese e mezzo dall'inizio di Lucca Comics & Games 2018, sono più di 36.000 i biglietti venduti. Sale dunque l'attesa per l'edizione del 52º anno, che si svolgerà dal 31 ottobre al 4 novembre prossimi. E sale anche la curiosità per il "Level Up", lo speciale abbonamento di cinque giorni che permette un'esperienza potenziata: aree relax, colazioni e aperitivi con gli ospiti, welcome kit e accesso prioritario ai padiglioni sono alcune tra le possibilità offerte a 500 visitatori.

Sono già circa 12.000 i fan che, a oggi, hanno scaricato dal nostro sito il loro poster personalizzato firmato da LRNZ. Il progetto del fumettista Lorenzo Ceccotti, ideato e realizzato assieme a Lucca Comics & Games e Studio Kmzero, ha già stabilito un piccolo record: 12.000 poster differenti per un'unica edizione di un evento, un poster collettivo creato dalla nostra COMMUNITY, esperimento mai tentato prima nel mondo. Ma l'esperimento continua: Lorenzo Ceccotti per tutto agosto ha raccolto i suggerimenti del popolo di Lucca e ha proseguito nel disegnare componenti aggiuntive da inserire nel software che genera automaticamente gli infiniti multipli del poster 2018. E continuerà a farlo fino all'inizio della manifestazione: un poster unico e collettivo, pensato dall'uomo e disegnato da un software, accresciuto e migliorato dal pubblico, e che continuerà a trasformarsi fino al 31 ottobre. Inoltre, tra pochi giorni e a grandissima richiesta, il pubblico scoprirà come poter ottenere una seconda versione personalizzata del poster.

3 (tre) artisti x 3 (tre) grandi scuole mondiali x 3 (tre) mostre imperdibili

Dagli infiniti multipli del poster, alle infinite incarnazioni dell'arte del fumetto, che a Lucca si manifesta con l'arrivo dei grandi ospiti. Neal Adams è una delle matite più leggendarie al mondo, avendo disegnato molti dei principali supereroi americani, da Lanterna Verde agli Avengers agli X-Men, ed essendo uno dei fautori della loro maturazione in chiave contemporanea (basti pensare alla svolta dal Batman pop anni Sessanta a quello che diventerà il Cavaliere Oscuro attuale). A lui sarà dedicata una bellissima retrospettiva a Palazzo Ducale.

Dagli Stati Uniti passiamo alla Francia: Benjamin Lacombe è uno dei principali esponenti dell'illustrazione francese moderna: graphic novelist e disegnatore, è autore di "Cerise Griotte", che nel 2007 il Time ha incluso tra i 10 migliori libri per l'infanzia. Anche a Lacombe sarà dedicata una mostra dal 13 ottobre a Palazzo Ducale.

Cresce intanto l'attesa per Leiji Matsumoto; aspettando l'arrivo dal Giappone del papà di Capitan Harlock, ecco altre due novità: sempre a Palazzo Ducale, sempre dal 13 ottobre, al sensei sarà dedicata un'imperdibile esposizione, nella quale si potranno mirare 40 dei suoi originali scelti per i suoi fan italiani, tra cui alcuni realizzati di recente appositamente in occasione della sua visita a Lucca Comics & Games. Inoltre, parte nelle prossime ore un sondaggio tramite la nostra pagina Facebook: chiediamo ai fan quali personaggi vorrebbero veder disegnati dal sensei tra quelli nati dalla sua fantasia. Il maestro li disegnerà il 2 novembre, in un suggestivo spettacolo con accompagnamento musicale dal vivo a tema, nella cornice del Teatro del Giglio, il teatro di Giacomo Puccini.

Alla SCOPERTA della nona arte in America, Europa, Oriente: i tre maggiori "continenti" del fumetto saranno dunque magnificamente rappresentati a Lucca, in una delle edizioni più ricche di sempre per gli amanti della nona arte e dell'illustrazione. Oltre a questi tre ospiti, ricordiamo anche alcuni tra quelli già annunciati, cui seguiranno moltissimi altri: Arthur Adams, Charles Forsman, Victoria Jamieson dagli Stati Uniti; Sara Colaone, l'autore del poster LRNZ, Dave McKean, Jérémie Moreau dal Vecchio Continente; Li Kunwu dalla Cina; Mikio Ikemoto e Junji Itō, dal Giappone.

