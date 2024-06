Gomorra - La serie, 10 anni dopo: 5 motivi per vedere la speciale reunion su NOW

I protagonisti di Gomorra - La serie si ritrovano per la prima volta insieme dopo il finale, in occasione del 10° anniversario. Dove? In uno special tv, tra ricordi e aneddoti. Dal 2 giugno in streaming solo su NOW.

Era il 6 maggio 2014, giorno in cui stava per debuttare un'opera che avrebbe cambiato la serialità italiana. Stiamo parlando di Gomorra - La serie, prodotta da Cattleya - parte di ITV Studios - e tratta dall'omonimo libro di Roberto Saviano, già diventato un film diretto da Matteo Garrone. Lo scrittore partecipò attivamente al nuovo adattamento, che prendeva le distanze dalla pellicola ampliandone l'universo narrativo, e di lì a poco avrebbe cambiato volto alle produzioni nostrane (ancor più di quanto aveva già fatto Romanzo Criminale), e venendo adocchiata all'estero dove fu acquisita nientemeno che da HBO.

Il cast della reunion

Ora, in occasione dei suoi primi 10 anni, è stato organizzato uno special tv di quaranta minuti che riporta per la prima volta insieme i protagonisti della serie e che trovate in streaming solo su NOW. In cinque motivi, vi spieghiamo perché non dovreste perderlo!

1. Una reunion scolastica

Lo special tv Gomorra - La serie: 10 anni dopo viene trattato proprio come una reunion scolastica, in cui rivedi i tuoi vecchi compagni d'avventura e oltre a guardare come siete diventati puoi ricordare i momenti passati insieme, che vi hanno segnato particolarmente. È proprio questo che accade agli ex interpreti della serie tv italiana dei record, che ritrovatisi in un teatro di posa allestito ad hoc guardano agli anni in cui hanno girato con affetto e commozione, ricordando i provini, i primi giorni di set, le difficoltà durante le riprese, l'importanza del lavoro svolto nel ritrarre un Male che sembra non riuscire ad avere fine come quello della malavita.

2. Tutti presenti...

Alcuni dei protagonisti di Gomorra - La serie

Seduti sulle poltrone dello speciale, su di un palco teatrale che strizza l'occhio alla recitazione che ha caratterizzato la serie, (ri)troverete: Marco D'Amore (Ciro Di Marzio), Salvatore Esposito (Genny Savastano), Fortunato Cerlino (Don Pietro), Maria Pia Calzone (Donna Imma), Ivana Lotito (Azzurra) e Cristina Donadio (Scianel). Il cast principale che per cinque stagioni ha catturato il pubblico, a volte scomparendo in uccisioni brutali e sorprendenti. Vi sembrerà che manchi qualcuno all'appello (per impegni personali) ma non preoccupatevi: continuate a leggere... ne vedrete delle belle.

3. Guest star giocherellone

Malammore tra le guest star dello special tv

Arturo Muselli (Sangue Blu) e Fabio De Caro (Malammore) sono infatti i due ospiti speciali della reunion, incaricati di mettere in atto alcuni giochi tipici napoletani (come la tombola) grazie al quale fare un quiz ai presenti per vedere quanto si ricordano del serial e per ricordare anche i propri, fondamentali, personaggi nella prima e nella seconda metà di Gomorra - La serie. Grazie a loro, anche i non presenti - come ad esempio Marco Palvetti (Salvatore Conte) e Cristiana Dell'Anna (Patrizia) - vengono ricordati per la loro importanza all'interno della trama dello show.

4. Gli effetti di Gomorra La serie

Fortunato Cerlino brinda con uno spumante un po' speciale... uno dei tormentoni della serie

Il serial ha avuto effetti incredibili non solo sulla serialità italiana venuta dopo, come dicevamo, ma anche sulle vite dei protagonisti, che snocciolano alcuni aneddoti, ricordando quanto il loro volto fosse intimamente legato ai rispettivi personaggi. Gomorra - La serie ha poi segnato le carriere di alcuni, come gli emergenti Salvatore Esposito (soprannominato simpaticamente Sasà dal resto del cast) e Ivana Lotito. Viene ricordato anche l'impatto all'estero, dove venne paragonata a titoli come The Wire, I Soprano e Breaking Bad. Lo show ha generato tormentoni entrati nel linguaggio comune, che gli interpreti si divertono a ricordare... e addirittura ricreare per l'occasione! State senza pensier!

5. Come tutto iniziò, tutto finisce

Il cerchio si chiude con Ciro e Genny

Lo special tv, che potete vedere e rivedere solo su NOW, chiude un cerchio andando a ricordare le sequenze iconiche che hanno caratterizzato i 58 episodi della serie. Non solo le tragiche dipartite di alcuni, ma anche le loro prime scene insieme, o ancora gli ultimissimi ciak con cui dicevano addio ai loro personaggi. Una ciclicità che non poteva che aprirsi e chiudersi coi due protagonisti assoluti, dall'inizio alla fine: Genny e Ciro, una delle bromance più emozionanti del piccolo schermo. Grazie a loro l'amicizia tra Marco D'Amore e Salvatore Esposito si è consolidata sempre più nel corso degli anni, anche dopo la fine del serial. Così come il rapporto "parentale" con Fortunato Cerlino e Maria Pia Calzone, per sempre genitori televisivi di Genny Bello. Preparate popcorn e fazzoletti!