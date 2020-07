Luca Ward: "Mi divertivo tantissimo a doppiare i film porno"

È un duro mestiere, ma qualcuno dovrà pur farlo. Durante il nostro Ultrapop Festival, abbiamo scoperto una piccante curiosità del famoso doppiatore Luca Ward: all'inizio della sua carriera gli è capitato più di una volta di doppiare alcuni film porno.

Da Russell Crowe e Keanu Reeves al doppiaggio dei porno: Luca Ward ha raccontato l'aneddoto di quando, all'inizio della carriera, per arrotondare lo stipendio, poteva capitare di doppiare qualche film spinto:

"Non era difficile come doppiare un grande attore, ti pagavano bene... Perché non dovevi accettare?!" - ha raccontato Ward - "era, anzi, abbastanza comune nelle sale di doppiaggio che magari, a fine turno, per fare qualche soldo in più, ti mettessi a doppiare i film porno. Voglio dire, ai tempi per un turno con un porno, guadagnavi anche 300mila lire. Non era proprio pochissimo. Ancora oggi faccio fatica a definirlo un mestiere, quello dei doppiatori, la paga è davvero molto ridotta! Almeno così guadagnavi, c'era una richiesta pazzesca."

I 25 migliori film per adulti, vecchi e recenti

"Noi uomini facevamo pochissimo, i versi erano sempre quelli, al massimo potevi cambiare qualche battuta" - ha continuato Ward e sul nostro canale twitch potrete sentire, in esclusiva, una frase di Ward in cui interpreta un fattorino che porta una pizza coi wurstel a una signora - "il grande lavoro lo facevano le colleghe, loro dovevano fare molti più versi, mugolii, frasi concitate. E tu rimanevi lì, a guardarle come si impegnavano. Mi divertivo tantissimo! Qualche volta si creava qualche momento di imbarazzo, ma ricordiamolo... il lavoro è lavoro. E in questo campo, anche questo è lavoro."