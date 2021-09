Luca Ward: tutti gli attori che ha doppiato

Luca Ward, attore, doppiatore e direttore del doppiaggio italiano, è considerato uno dei più grandi esponenti di quella che è un'arte la cui tradizione appartiene da sempre al nostro paese, essendo l'Italia una delle nazioni che più utilizza il doppiaggio. Ward, nel corso della sua carriera, ha prestato la sua voce a decine di attori tra cui Russel Crowe ne Il Gladiatore, Samuel L. Jackson in Pulp Fiction e Keanu Reeves nella trilogia di Matrix.

Luca Ward in una scena del film TV Un amore di strega

Tentando di stilare una lista dei migliori attori doppiati da Luca durante la sua carriera, e dei suoi migliori doppiaggi, non si può prescindere da opere di grandissimo livello che caratterizzano gran parte della filmografia del doppiatore originario di Ostia.

Luca Ward in una scena del film Nauta, di Guido Pappadà

Oltre ai nomi già citati Ward ha doppiato anche Brandon Lee ne Il Corvo, Pierce Brosnan in ben quattro film della saga di James Bond e Hugh Grant in ben 13 film, tant'è che è quasi impossibile per uno spettatore italiano separare la sua voce dal volto dell'attore britannico.

Sono tantissimi gli attori di Hollywood a cui Luca ha prestato la voce in numerosi film: Gerard Butler (Attacco al Potere, Tomb Raider), Antonio Banderas (La casa degli spiriti, Mai con uno sconosciuto), Dennis Quaid (Ogni maledetta domenica, The Day After Tomorrow), Kevin Bacon (Mystic River, Alcatraz), Kevin Costner (Robin Hood), Robert Downey Jr (Sherlock Holmes, Wonder Boy), Richard Gere (Chicago).