Obi-Wan Kenobi: Luca Ward doppierà Darth Vader nella serie?

Obi-Wan Kenobi riporterà sugli schermi l'iconico Darth Vader e a dargli voce nella versione italiana sembra sarà Luca Ward. L'attore aveva infatti pubblicato sui suoi profili social una foto con cui confermava le indiscrezioni apparse online ironizzando sul nome del padre di Luke, che nella trilogia originale era diverso.

Dopo qualche ora Luca Ward ha però rimosso il post pubblicato online, lasciando nel dubbio i fan della saga stellare che dovranno ora attendere prima di verificare se la voce di Darth Vader sia realmente quella della star italiana.

L'eliminazione del post originale con l'annuncio del suo coinvolgimento in Obi-Wan Kenobi potrebbe essere un tentativo di ritrovare la giustizia da parte della Lucasfilm e della Disney, abitualmente molto attente a non far trapelare informazioni prima di quanto deciso.

Obi-Wan Kenobi, la recensione dei primi episodi: Un emozionante ritorno al cuore di Star Wars

La serie Obi-Wan Kenobi racconta degli eventi ambientati dieci anni dopo quanto mostrato in Star Wars ep. III - La vendetta dei Sith. Il cavaliere jedi si nasconde ora su Tatooine, dove tiene inoltre sotto controllo Luke, il figlio di Anakin che è stato affidato a Beru e Owen Lars. Sulle sue tracce ci sono però i temibili Inquisitori.