Luca Marinelli nelle immagini di The Echo Chamber, dall’ultima sceneggiatura di Bernardo Bertolucci

Nel film ci sono Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon in una storia d'amore sospesa tra desiderio e controllo, l'ultima scritta dal maestro Bertolucci

Svelate le prime immagini di The Echo Chamber, il nuovo film di Andrea Pallaoro che segna il ritorno sul grande schermo di Luca Marinelli accanto a un cast internazionale d'eccezione composto da Alicia Vikander e Susan Sarandon.

Le prime immagini del film anticipano un racconto intenso e carico di tensione emotiva, costruito attorno a una storia d'amore inquieta e sfuggente, dove i confini tra presenza e assenza, desiderio e dipendenza si fanno sempre più fragili.

Luca Marinelli e Alicia Vikander in The Echo Chamber

Luca Marinelli in un intreccio amoroso dai contorni drammatici

Al centro della vicenda ci sono Leo, interpretato da Marinelli, e Anne, interpretata da Vikander: due figure profondamente legate e allo stesso tempo incapaci di trovarsi davvero, intrappolate in un rapporto ambiguo da cui non riescono né a separarsi né a restare. A fare da contrappunto alla loro relazione è Ava, il personaggio affidato a Susan Sarandon, una presenza che attraversa il tempo e accompagna il racconto tra memoria, perdita e ciò che ancora resiste.

Le prime immagini promettono un'opera visivamente magnetica e profondamente emotiva, destinata ad attirare l'attenzione non solo per la forza del suo cast, ma anche per il valore simbolico di un film che porta sullo schermo l'ultima sceneggiatura firmata da un maestro del cinema italiano.

Luca Marinelli e Susan Sarandon in The Echo Chamber

The Echo Chamber è l'ultima storia scritta da Bernardo Bertolucci

Ma il film porta con sé anche un'eredità artistica di straordinario valore: rappresenta infatti l'ultima opera scritta da Bernardo Bertolucci, autore del soggetto e della sceneggiatura insieme a Ilaria Bernardini e Ludovica Rampoldi. Un elemento che rende il progetto ancora più significativo, consegnando al pubblico l'ultimo sguardo creativo di uno dei più grandi maestri del cinema italiano e internazionale.

The Echo Chamber è una co-produzione italo-belga firmata da Indigo Film e Rai Cinema per l'Italia, insieme a Versus Production e O'Brother Distribution per il Belgio, con il supporto del Ministero della Cultura, della Regione Lazio e del programma europeo Creative Europe Media. La distribuzione italiana sarà affidata a 01 Distribution, mentre le vendite internazionali saranno curate da Paradise City Sales in collaborazione con UTA per il Nord America.