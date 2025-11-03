Luca Marinelli: "Mi sono preparato per Death Stranding 2 giocando al primo videogame, ma ero arrugginito"

Luca Marinelli si è affacciato per la prima volta al folle universo di Lucca Comics & Games con tutti gli onori. In veste di interpreti del videogame Death Stranding 2 lui e la moglie Alissa Jung hanno partecipato al tour mondiale di lancio partecipando all'ultima tappa, quella italiana, insieme al creatore Hideo Kojima.

"Per me è stata un'esperienza meravigliosa" ha ammesso Luca Marinelli. "Un sogno che diventa realtà. Mi sono riconnesso col me stesso quattordicenne che giocava ai giochi del maestro. Questa è la prima volta che vengo a Lucca, ma adoro questa community".

Per calarsi nei panni del villain Neal Vana, Marinelli ha dovuto affrontare una preparazione piuttosto speciale,anche se lui ha assicurato di essersi approcciato al personaggio come per un film: "Per prima cosa ho incontrato il regista, lui mi ha spiegato la sua visione, mi ha presentato il personaggio. Poi mi sono preparato giocando a Death Stranding. Ero arrugginito, ma mi sono difeso. Quando ho perso la moto ci sono rimasto molto male (ride, ndr), ma non ho mai pensato che sarebbe stato diverso da un film. Sul set c'erano l'operatore di macchina, il direttore della fotografia... L'unica cosa diversa è che era vuoto e dovevamo immaginare un sacco di cose. E i costumi erano piuttosto peculiari".

Dal cinema ai videogiochi il passo è più breve di quel che si pensa

Come svela la nostra recensione di Death Stranding 2: On the Beach nel film Luca Marinelli interpreta un villain dal passato complesso mentre la moglie Alissa Jung veste i panni di Lucy, una terapeuta che deve superare il trauma della perdita di una figlia. Marinelli ha spiegato di aver fatto lo scan del corpo prima di girare la serie M - Il figlio del secolo, ma di aver girato dopo la fine delle riprese dello show.

"Il lavoro sul set è stato divertente, mi è piaciuto usare la motion capture, ho imparato così tanto, sono davvero felice di questa esperienza" ha detto.

Durante l'incontro a Lucca, Hideo Kojima ha puntualizzato di non essersi ispirato a coppie specifiche per i personaggi di Neil e Lucy, ma di aver creato una storia complessa e traumatica per veicolare il suo messaggio. "La loro relazione, la loro connessione sono fondamentali nel videogame perché la distanza, nel caso di questi personaggi, è importante e loro l'hanno interpretata magnificamente"_.

Ho ascoltato e compreso cosa cercava Kojima, cosa serviva alla storia" ha aggiunto Alissa Jung. "Lui ha ascoltato le nostre idee e i nostri ricordi, ho usato la mia esperienza e quella di amici. Mi sono guardata intorno anche se non è la nostra storia, quindi è stato facile separarla dal privato. Ciò che ho apprezzato di più è che Kojima ha creato personaggio complessi che fanno errori, che sono umani".

Marinelli ha concluso spiegando che "abbiamo interpretato due eroi. Per me Neil è un eroe perché agisce per amore, amo questo tipo di personaggio e questa relazione. Kojima ha dato a me e Alissa l'opportunità di recitare di nuovo insieme, poi ho recitato nel film di Alissa, ma quello è stato il punto di partenza".