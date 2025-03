Hideo Kojima pazzo per Luca Marinelli, pioggia di foto sul suo account Instagram

Dopo il lancio del trailer di Death Stranding 2: On the Beach Hideo Kojima pubblica una serie di foto del backstage che vedono Marinelli grande protagonista.

Hideo Kojima l'aveva detto in tempi non sospetti che Luca Marinelli sarebbe stato un perfetto Solid Snake. Il creativo giapponese ha mantenuto la parola ingaggiandolo in Death Stranding 2: On the Beach anche se gli ha affidato un altro ruolo. Da ieri non si parla d'altro che del trailer del nuovo capitolo del videogame, lanciato ieri al SXSW Conference & Festivals di Austin, Texas, che contiene moltissime star, tra cui l'italiano Marinelli nel ruolo del misterioso Neil.

Hideo Kojima ha poi messo mano al suo account Instagram pubblicando alcune foto del dietro le quinte che lo vedono ritratto insieme ad alcune star del videogame, tra cui Lea Seydoux ed Elle Fanning, ma protagonista assoluto del backstage è proprio Luca Marinelli, in versione videogame e con i indosso i sensori della motion capture. Al suo fianco compare anche la moglie, l'attrice tedesca Alissa Jung, anche lei presente nel trailer. Sotto alle foto non mancano una pioggia di commenti in italiano dei fan di Marinelli, che celebrano l'attore riportando le sue battute più popolari.

Ci sarà un Death Stranding 3?

Come vediamo, gran parte dello spazio del trailer, lungo dieci minuti, viene dedicato a Sam (Norman Reedus), che naviga tra i rifiuti con il suo carico affrontando il maltempo, una valanga e i mostri orribili tipici della saga. Tra le star ecco apparire Fragile (Léa Seydoux), Tarman (George Miller), Higgs (Troy Baker), Tomorrow (Elle Fanning), Dollamn (Fatih Akin), Rainy (Shioli Kutsuna), The President (Alastair Duncan), Lucy (Alissa Jung), Heartman (Nicholas Winding Refn) e Doctor (Debra Wilson).

Verso la fine, il trailer mostra Neil con indosso una bandana che lo fa assomigliare a Solid Snake, il personaggio principale del popolare franchise di Kojima Metal Gear Solid di Kojima. L'inquadratura è inquietante, con rapidi flash che mostrano il suo volto sostituito a intermittenza da un teschio. E sono in molti a chiedersi se dopo questo secondo capitolo, la cui uscita è prevista per il 26 giugno, seguirà un Death Stranding 3?

Ipotesi improbabile secondo ScreenRant che scrive: "Il mondo di Death Stranding è così unico che ogni gioco successivo deve reinventarsi completamente per proseguire la serie, e questo non è sostenibile a lungo termine. Questo primo sequel è giustificato, ma le cose potrebbero complicarsi se la serie andasse avanti troppo a lungo. La storia del sequel sembra essere l'inverso del primo gioco: in Death Stranding stavamo ricostruendo una società distrutta, creando connessioni tramite la Chiral Network nel primo gioco di tipo Strand al mondo. Death Stranding 2 sembra rappresentare la perfetta escalation di quel concetto: abbiamo ricostruito la società, quindi cosa facciamo ora? Ne è valsa davvero la pena?"

Se non altro, sembra che Death Stranding 2 porterà a conclusione la storia di Sam Porter Bridges (Norman Reedus). Sembra innegabilmente molto più vecchio qui, anche se il sequel è ambientato solo undici mesi dopo la fine dell'originale. Sembra che il personaggio stia preparando la sua uscita di scena e se un Death Stranding 3 alla fine si farà, è molto probabile che Sam avrà solo un ruolo minore.