Luca Guadagnino, lo scandalo del #MeToo nel trailer del nuovo film con Julia Roberts: After the Hunt

Julia Roberts è una professoressa coinvolta in uno scandalo #MeToo nel trailer del prossimo dramma psicologico di Luca Guadagnino, intitolato After the Hunt e in uscita il prossimo ottobre.

Il film vede tra i protagonisti anche Andrew Garfield e la star di The Bear Ayo Edebiri, mentre Michael Stuhlbarg e Chloë Sevigny tornano a essere diretti da Guadagnino, rispettivamente dopo Chiamami col tuo nome e We Are Who We Are. Il film è stato scritto da Nora Garrett.

Secondo la trama ufficiale, After the Hunt segue le vicende di una professoressa universitaria (Roberts) che "si trova a un bivio personale e professionale quando una studentessa modello (Edebiri) lancia un'accusa contro uno dei suoi colleghi (Garfield), minacciando di rivelare un oscuro segreto del suo passato".

La tensione di After the Hunt svelata dal trailer

Il filmato si apre con il personaggio di Garfield, Hank, che si scaglia contro la Gen Z. "Tutta la vostra generazione ha paura di dire la cosa sbagliata", afferma. "Quand'è che offendere qualcuno è diventato un peccato capitale?". "Forse quando la vostra generazione ha iniziato a fare ampie generalizzazioni sulla nostra?", gli risponde la Maggie interpretata da Edebiri.

Il trailer accenna alle ossessioni di Hank e Maggie per la professoressa interpretata da Roberts, prima di prendere una svolta quando Maggie si presenta alla sua porta in uno stato confusionale. La donna le confida che Hank l'ha aggredita sessualmente, mentre lui sostiene che lei ha copiato in classe. Le accuse culminano in uno scandalo infuocato. "Per me è incredibile che una giovane donna nera possa essere aggredita e che tutti questi bianchi trovino un modo per farne una questione personale", afferma Maggie.

After the Hunt è prodotto dallo stesso Guadagnino con Brian Grazer, Jeb Brody e Allan Mandelbaum. Tra i produttori esecutivi figurano Garrett, Karen Lunder, Justin Wilkes e Alice Dawson.