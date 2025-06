Luca Guadagnino sarà il regista di Artificial, con star Andrew Garfield e Monica Barbaro?

Luca Guadagnino sembra abbia trovato il suo nuovo film dopo aver posticipato l'inizio delle riprese di Sgt. Rock.

Il regista italiano, infatti, potrebbe essere impegnato dietro la macchina da presa in occasione di Artificial, un nuovo progetto realizzato da Amazon MGM Studios.

Le prime anticipazioni sul film

Nel cast di Artificial, almeno secondo le fonti di Deadline, potrebbero esserci Andrew Garfield, Monica Barbaro e Yura Borisov, recentemente protagonista di Anora.

Bones and All: Luca Guadagnino sul set americano

Luca Guadagnino sarebbe impegnato nelle trattative con i produttori del film che dovrebbe raccontare una storia ambientata nel 2023 tra le fila di OpenAI, quando il CEO Sam Altman è stato licenziato e poi riassunto nel giro di pochi giorni.

Simon Rich ha scritto la sceneggiatura e sarà coinvolto come produttore in collaborazione con la Heyday Films di David Heyman e Jeffrey Clifford.

Luca Guadagnino potrebbe iniziare le riprese di Artificial entro la fine dell'anno, avendo dovuto fare i conti con lo slittamento del via alla produzione di Sgt. Rock, che dovrebbe avere come star Colin Farrell.

I recenti progetti del regista italiano

Il filmmaker italiano ha già collaborato con Amazon MGM Studios in occasione di After the Hunt, che ha tra i suoi protagonisti proprio Andrew Garfield. Nel lungometraggio, in arrivo a ottobre nei cinema e probabilmente nel programma dei festival autunnali come Venezia e Toronto, ci sono anche Julia Roberts e Ayo Edebiri.

L'ex star di Spiderman, da alcuni mesi, ha inoltre iniziato una relazione con la collega Monica Barbaro, con cui dovrebbe recitare in Artificial.

Guadagnino è inoltre reduce dall'ottima accoglienza riservata a Challengers, il film con star Zendaya arrivato nei cinema un anno fa.